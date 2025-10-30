“Me escupió la limonada”: Mujer que golpeó a mesera en Valledupar dio su versión de la pelea

En redes sociales circula un video que se ha vuelto viral y muestra una pelea entre dos mujeres, aparentemente originada por un conflicto relacionado con un hombre. El incidente habría ocurrido en un restaurante de Valledupar. Mientras una mesera realizaba su labor con normalidad, una mujer de cabello crespo y vestida de negro, quien se encontraba como cliente, la agredió.

Le puede interesar: “Soy la chica de la limonada”: Mujer le dio una brutal golpiza a mesera tras enviar mensaje a su novio

En las imágenes se observa cómo la clienta espera a que la mesera se acerque a su mesa, se levanta con el celular en la mano para mostrarle algo en la pantalla y, de repente, la toma del cabello, provocando una pelea que continúa fuera del establecimiento. A pesar de los esfuerzos del personal del restaurante y de algunos presentes por separarlas, la agresora persistió en golpear a la trabajadora mientras esta estaba en el suelo.

La trabajadora del sitio usó las redes sociales para desmentir el hecho de que era amante del hombre o que tuviese una relación previa con él. Hace algunas horas, Vane Navarro, que identificaron como la mujer que agredió a la mesera contó su versión de la historia.

“Fue un momento incómodo, noté de ella burla. Fue tanto que pedimos la comida para llevar. Varios días después nos vimos y efectivamente, él fue quien le habló a ella. Ella dice que me hizo la limonada, yo leí en el chat ‘esa limonada de coco se la hice fue yo’ y además de todo me la escupió”, comentó en sus redes sociales.