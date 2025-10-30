Halloween Gourmet: Recetas para la noche más oscura

Octubre llega con su aire enigmático y ese gusto irresistible por lo sobrenatural. Y si hay algo mejor que una buena película de terror, es vivirla con una copa de vino que intensifique cada emoción.

Con su estilo joven, fresco y versátil, los vinos Pinta Negra de Portugal invitan a los colombianos a vivir el miedo con sabor, combinando la adrenalina del cine de terror con recetas creativas, ideales para compartir entre amigos o en pareja.

Recetas para disfrutar esta celebración con sabor colombiano:

Con Pinta Negra Blanco

Ligero, refrescante y con toques cítricos, este vino es ideal para equilibrar sabores, perfecto para quienes disfrutan el suspenso.

“Dedos de bruja costeña” (deditos de queso con pimentón): Usa queso costeño en bastones, envuélvelos en masa de hojaldre y hornéalos hasta que doren. Coloca rodajas en forma triangular de pimentón en la punta de los dedos de queso para simular “uñas” sangrientas. El toque salado combina de maravilla con la acidez del vino blanco.

Combina cubos de mango biche, aguacate y camarones cocidos con limón, cilantro y un toque de ají. Sirve en vasos transparentes y decora con totopos en forma de lápida. Refrescante, crujiente y visualmente irresistible.

Con Pinta Negra Tinto

“Fantasmitas de arequipe” (mini merengues rellenos):Haz merenguitos caseros, píntales, ojos con chocolate derretido y rellénalos con una cucharadita de arequipe, perfectos para acompañar una copa fría mientras se disfruta una historia de miedo.

De carácter intenso y aroma a frutos rojos, este vino resalta platos más de sabor profundo, ideales para los valientes que no se esconden tras la manta.

“Ojos del más allá” (albóndigas rellenas de queso en salsa roja): Prepara albóndigas de carne molida con orégano y un toque de comino, rellénalas con cubos de queso costeño y sírvelas en salsa de tomate natural. Corona cada una con una rodaja de aceituna para simular un ojo. Perfectas para compartir entre sustos.

"Sangre de vampiro" (mazorcada con tocineta y salsa de vino tinto):

Se saltean granos de mazorca con mantequilla, tocineta crocante y un chorrito de vino tinto reducido con cebolla morada y azúcar morena. El color profundo y el aroma ahumado lo convierten en un acompañamiento irresistible.

Películas recomendadas para una noche de terror

Este mes es el momento perfecto para revivir los clásicos del terror y descubrir nuevas historias que ponen los nervios a prueba. Una maratón con títulos como Nosferatu, La Monja II, El Conjuro 3 y El Huésped del Diablo promete una velada llena de suspenso y buena conversación. A ellos se suman íconos como El Exorcista, Halloween, El Resplandor o Psicosis, que resisten al paso del tiempo y mantienen viva la fascinación por el miedo.

Y para quienes prefieren no interrumpir la función, el Pinta Negra tintos en su presentación de Bag in Box ofrece una alternativa práctica y elegante, que mantiene el vino fresco por más tiempo y siempre listo para servir.