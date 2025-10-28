Miembros de A*Teens comparten anécdotas de su anhelado reencuentro

Entre 1999 y 2004, el grupo lanzó cinco discos de estudio y vendió más de 10 millones de copias entre álbumes de estudio y sencillos. Fotos: StarPro Entertainment.

Se escucharon y fueron muy famosos en Suecia, su país natal, y en muchos países de todo el mundo a finales de los años noventa y principios de los 2000. Sin embargo, los miembros de A*Teens -- conocidos por sus versiones pop de ABBA y por hits como “Upside Down”, “Halfway Around the World” y “Floorfiller” -- decidieron separarse en 2004, cinco años después de haber formado el grupo.

En 2024 decidieron compartir el escenario por primera vez en dos décadas en el Melodifestivalen 2024, el concurso de selección nacional sueco para elegir al representante de Suecia en el Festival de la Canción de Eurovisión. Si bien el motivo era conmemorar los 25 años de la fundación del grupo, decidieron seguir juntos “mientras los fans lo pidan”.

Durante su paso por Ciudad de México, donde tuvieron tres presentaciones en días recientes en el centro de espectáculos La Maraka, tuvimos la oportunidad de entrevistarlos un día después de su primer concierto, y esto fue lo que compartieron sobre su anhelado regreso y sus planes a futuro.

MWN: Antes que nada, ¿cómo se sienten al estar de regreso en los escenarios?

Dhani: Dicen que estamos mejor que nunca y que lo estamos haciendo mejor que nunca, y así lo sentimos. Nos preparamos mucho para el reencuentro y para las presentaciones que hemos tenido antes de estar en Ciudad de México y las que vienen. Estamos haciendo lo que nos gusta y tratamos de relajarnos para pasarla bien en los escenarios, de eso se trata, de pasarla bien.

Marie: Nos divertimos mucho cuando teníamos 15 años, pero esta vez se siente diferente y lo estamos haciendo con mucha gratitud. Regresamos con mucha gratitud por todo el cariño que seguimos recibiendo después de todos estos años.

Amit: Nuestros fans nos siguen escribiendo muchos mensajes, y les aseguro que los leemos todos, tratando siempre de incorporar peticiones específicas. Sin duda es algo que tratamos de hacer.

MWN: ¿Qué significa para ustedes volver a presentarse en Ciudad de México después de más de dos décadas?

Marie: Estamos muy emocionados de estar aquí. El concierto del jueves fue espectacular. Lo disfrutamos muchísimo y estamos seguros de que también fue increíble para los asistentes.

Amit: Todos los A TEENS creemos que es un gran espectáculo, le pusimos mucho empeño y nos divertimos muchísimo en el escenario. Fue muy divertido cantar estas canciones legendarias de ABBA y de A TEENS en el escenario. El público no paró de cantar y bailar. En verdad fue increíble.

Sara: Fue una noche nostálgica para nosotros, recordar el pasado con los fans. Incluso intentamos hacer algunos de los bailes y coreografías que hicimos hace 20 años para que realmente fuera un espectáculo muy completo y divertido. Fue un concierto bien pensado, con nuestras canciones favoritas y muchos bailes, haciendo lo que siempre hicieron los A-Teens.

MWN: ¿Han tenido tiempo libre durante su estancia?

Marie: Llegamos dos días antes del primer concierto y también tenemos dos días libres entre ese concierto y los otros dos, así que ya vimos varias cosas y queremos seguir conociendo la ciudad y disfrutando su gastronomía. Además, celebraremos aquí el cumpleaños de Sara (Octubre 25). Creo que no tuvimos tiempo libre cuando estuvimos aquí hace más de 20 años.

MWN: Alguna anécdota que recuerden de aquella visita en 2022?

Amit: La Ciudad de México tiene un lugar especial en nuestros corazones. Literalmente. Me refiero a la altitud (2.240 metros sobre el nivel del mar). Recuerdo que lo sentí la primera vez que estuve en esta ciudad, que casi me desmayo, y de nuevo lo viví en esta ocasión.

Dhani: Algo que yo recuerdo es que en aquella ocasión los reyes de Suecia estaban de visita en México, y fuimos invitados a dar un show ante ellos y el presidente de México. Fue muy surrealista que eso pasara en Ciudad de México, y no en Suecia, y que incluso el rey de Suecia se pusiera a cantar y bailar con nosotros.

MWN: De regreso al presente, o mejor dicho a su reencuentro, ¿cómo sucedió?

Sara: Todos sabíamos que se venían los 25 años de la creación del grupo y del primer sencillo Mamma Mia, en abril de 1999. Empezamos a hablar entre nosotros y luego también a reunirnos con gente con la que trabajamos en ese entonces, a recordar lo bien que la pasamos y a imaginar que un reencuentro sería algo bonito.

Marie: Todos nos hicimos la misma pregunta, “¿Deberíamos intentarlo de nuevo?”, y fue como una cosa llevó a la otra, y empezamos a cantar de nuevo y a tener presentaciones en diferentes países. En un principio pensamos que nuestra primera presentación juntos en más de dos décadas sería la del Melodifestivalen 2024, el concurso de selección nacional sueco para elegir al representante de Suecia en el Festival de la Canción de Eurovisión, sería la única y que volveríamos a nuestras vidas. Pero aquí seguimos.

Amit: Fue muy divertido y muy bonito, y no me refiero solamente a compartir el escenario y al cariño del público, sino a compartir tiempo con mis compañeros, y a repetirlo todo. Sería una pena no disfrutar todo esto.

MWN: ¿Planean seguir de gira durante algunos meses o tal vez durante algunos años?

Dhani: Es difícil saber cuánto tiempo durará este reencuentro, pero seguiremos dejándolo todo en el escenario mientras dure esta ola. Nos encantaría continuar durante mucho tiempo, así que veremos cómo se van dando las cosas.

Amit: Somos una familia. Aunque nos separamos y la vida nos llevó por diferentes caminos, siempre supe que podía contar con ellos, así que este nuevo viaje ha sido una verdadera reunión familiar, con nosotros y con los fans.

Marie: Planeamos seguir de gira mientras los fans nos lo pidan. Sin ellos, sin su cariño y sin su apoyo, ni siquiera habríamos tenido la oportunidad de regresar. Como dijo Amit, nunca imaginamos que volveríamos a esto, a revivirlo.

MWN: ¿Tienen planes para grabar otro disco?

Sara: Hemos hablado mucho al respecto, así que ya veremos. No hemos cerrado la puerta y seguimos explorando nuestras opciones. En lo personal, creo que sería algo genial.

MWN: ¿Qué les dirían a las nuevas generaciones sobre el grupo, su música y su concepto?

Marie: Muchas cosas de los años 90 están regresando, entonces las nuevas generaciones están al tanto de nuestra música a través de TikTok y las redes sociales. Y aquí estamos, de regreso.

Amit: Es cierto, mucha gente que no creció con nosotros hoy saben de nosotros gracias a las redes sociales. Yo creo que mucha de la música de los años ochenta y noventa puede considerarse la época dorada del pop, con cosas muy divertidas y creativas que no pasan de moda, que siguen muy vigentes.

Dhani: Representamos muy bien esa época y la apreciamos mucho. Valoramos mucho ese legado de letras y melodías sencillas y bien producidas, de melodías hermosas … de shows divertidos y con energía.

* En 2025, A-Teens tuvo presentaciones en países como Suecia, Chile, Reino Unido, Noruega, España y México, para continuar con la gira en Argentina y de nuevo en Chile. Entre 1999 y 2004, el grupo lanzó cinco discos de estudio y vendió más de 10 millones de copias entre álbumes de estudio y sencillos.