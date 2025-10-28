Lamine Yamal del Barcelona tiene un doble y vende chicha en Venezuela; hasta hace su baile

El Santiago Bernabéu volvió a recibir un clásico español el pasado 26 de octubre por la Fecha 10 de La Liga, partido en el que el Real Madrid se impuso frente al Barcelona por 2-1 , haciendo respetar su localía y de paso contestándole a Lamine Yamal las palabras con las que ‘calentó’ el partido previamente. Tras el partido muchos videos se hicieron virales, dentro de ellos uno en el que se ve a un joven vendedor de chicha igualito a Yamal, a quien sus clientes se la ‘montaron’, joven que le mostró el lado alegre a la vida y mostró una sonrisa a la cámara.

Días atrás del ‘cotejo’, Yamal encendió las redes en medio de una entrevista con Ibai Llanos por todo lo referido a la Kings League, en la que Lamine tiene un equipo. En medio de esta conversación el portador de la casaca 10 del equipo ‘culé’, aseguró que el Madrid “roba y se queja”; además de recordar la goleada que le pegaron en el clásico pasado por 4-0.

Lamine Yamal. Centrocampista en el F. C. Barcelona. (Foto: Redes sociales)

Tras el resultado final en beneficio para los ‘merengues’, Carvajal y Vinicius Jr, le reprocharon al joven de 18 años sus palabras, lo que terminó desatando una trifulca en la que salió expulsado el arquero Lunin.

Este resultado se ha prestado para todo, dentro de otras cosas, la viralización de un clip del usuario de Tiktok, ‘@franklincenteno34‘, quien jocosamente mostró al hombre que se parece a Yamal, vendiendo chicha y tirando pasos de baile, a pesar de la burla que le estaban haciendo; reacción que ya sobrepasó la barrera de los 2,5 millones de reproducciones.

Con este triunfo en el clásico español, el Real Madrid reafirmó su dominio en LaLiga al alcanzar los 27 puntos en la temporada, ampliando a cinco la diferencia sobre el Barcelona tras 10 jornadas disputadas. El equipo blanco se impuso en un duelo intenso y cargado de historia, uno de los más seguidos del fútbol mundial, consolidándose así como líder del campeonato y manteniendo su racha positiva frente a su eterno rival.