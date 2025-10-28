Así fue la fiesta de cumpleaños de Samuel, hijo de James Rodríguez; le heredó su pasión futbolera

Hablar de ‘cracks’ del balompié cafetero es hacer un apartado en la carrera de James David Rodríguez, actual jugador del Club León de México, que ha pasado por escuadras internacionales como el Real Madrid, el Porto y el Bayern Múnich; mismo que acumula 29 goles con la Selección Colombia, con la que llegó a la final de la última Copa América. Pero este cucuteño no es solo un ‘capo’ en las canchas, también como padre, como quedó demostrado con la hermosa celebración de cumpleaños que le hizo a su hijo.

El nacido en la ‘Perla del oriente’, no solo ha sido elogiado por sus habilidades dentro del terreno de juego, también por su vida personal, en la que resalta el inmenso amor que le tiene a sus ‘retoños’; Salomé, de su relación con Daniela Ospina y Samuel, niño que llegó al mundo en 2019, por medio de un vientre en alquiler, niño que es la misma estampa que el talentoso mediocampista.

James Rodríguez y su hijo Samuel (Instagram)

Justamente el ‘hijito’ menor de Rodríguez fue el protagonista de su más reciente publicación en Instagram, plataforma en la que acumula 51,9 millones de seguidores, en la que se ve cómo fue la celebración de los 6 años del menor; a quien James le regaló las siguientes palabras: “Feliz cumple my boy. Te amo. Sé feliz siempre”.

En las imágenes, que en menos de una hora sobrepasaron los 100.000 ‘Me Gusta’, se ve que ‘Samu’ siente la misma pasión de su ‘papito’, ya que eligió como decoración todo lo relacionado con la serie japonesa ‘Súper Campeones’; en la que estuvieron presentes algunos de sus personajes como Oliver Attom y Benji Price; serie que es la favorita de Rodríguez, como lo ha hecho saber en varias entrevistas.