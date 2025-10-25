Resultados de las loterías de Santander, Medellín y Risaralda jugadas el 24 de octubre

Lotería de Santander, Medellín y Risaralda - Fotos: Balotas creadas con IA, logos oficiales de las loterías extraídas de sus redes sociales y tomadas el 24 de octubre del 2025

El funcionamiento de las Loterías de Santander, Medellín y Risaralda sigue un modelo tradicional de lotería en Colombia, cuyo objetivo principal es la venta de billetes o fracciones para participar en un sorteo público y transparente. Todas estas loterías tienen un fin benéfico fundamental: transferir recursos al sector de la salud de sus respectivos departamentos, operando bajo la vigilancia y reglamentación de entidades nacionales.

Estas tres loterías se caracterizan por realizar su sorteo principal semanalmente, específicamente los viernes por la noche (usualmente alrededor de las 11:00 p.m. hora Colombia). La mecánica central se basa en que el apostador adquiere un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie asociada. En el sorteo, se extraen balotas que determinan el número y la serie ganadores del Premio Mayor. Además del premio mayor, todas ofrecen una estructura de premios secos con montos menores, y también premios por aproximaciones, lo que significa que el billete puede ganar si sus números coinciden parcialmente con los del Premio Mayor.

Cada lotería establece un monto específico para su Premio Mayor, el cual varía (por ejemplo, la Lotería de Medellín suele manejar premios mayores altos, mientras que Santander y Risaralda también ofrecen sumas millonarias significativas). Los premios secos suelen tener categorías con diferentes valores que van desde montos considerables hasta premios menores. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el billete original en buen estado y su documento de identidad en la sede de la lotería correspondiente. Generalmente, los premios menores pueden cobrarse en puntos de venta autorizados, mientras que los premios mayores requieren ir directamente a la sede para cumplir con el proceso legal de cobro. El monto final del premio está sujeto a las retenciones fiscales vigentes en el país.

