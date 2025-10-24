Mon Laferte, TIMØ y Anddy Caicedo: los mejores lanzamientos para disfrutar el fin de semana

El panorama musical latinoamericano llega cargado de estrenos que viajan entre la experimentación sonora, la raíz y la emoción. Desde las profundidades del jazz afrocolombiano hasta el pop alternativo más poético, esta semana diferentes artistas presentan obras que conectan lo espiritual, lo íntimo y lo cotidiano.

Nicko Guerrero - Ritual

Nicko Guerrero estrena “Ritual”, el nuevo sencillo de su proyecto Pura Bulla, una pieza que invita a sumergirse en la esencia del Lumbalú, ceremonia ancestral de San Basilio de Palenque. Grabada entre Boston y Colombia, esta composición fusiona elementos tradicionales y contemporáneos —del Laúd Griego al acordeón y la batería moderna— para crear una atmósfera mística donde el jazz se encuentra con la raíz afrocolombiana. Guerrero propone así una experiencia sonora que honra la memoria y la identidad a través del ritmo.

Sergio Jiménez - Mi Despedida

Por su parte, el reconocido cantante Sergio Jiménez lanza “Mi Despedida”, una canción que reflexiona sobre el arte de soltar sin rencor. En este tema, el artista fusiona el merengue carranguero con matices de pop rock y pop mexicano, logrando un sonido alegre pero lleno de melancolía, una mezcla que celebra la madurez emocional y la gratitud frente al cierre de los ciclos.

Anddy Caicedo - Ese amor no se olvida

Desde el romanticismo y el sabor, Anddy Caicedo presenta “Ese amor que no se olvida”, compuesta por el maestro Nino Caicedo y producida junto a Froyber Maya. La canción combina bachata, salsa y son, creando una fusión que mantiene viva la tradición del bolero moderno. En palabras del artista, se trata de “una confesión del alma, un canto al amor que nunca se apaga”.

Mon Laferte - Femme Fatale

La chilena Mon Laferte también sorprende con el lanzamiento de “Femme Fatale”, su nuevo álbum de estudio que reúne 14 canciones donde el pop alternativo se entrelaza con el jazz en un universo sonoro oscuro, elegante y emocional. Con colaboraciones junto a Nathy Peluso, Natalia Lafourcade, Silvana Estrada, Conociendo Rusia y Tiago Iorc, la artista redefine el arquetipo de la “mujer fatal” como una figura poderosa, vulnerable y dueña de su deseo. “Femme Fatale” confirma a Laferte como una de las voces más inquietas y vanguardistas de la música latinoamericana actual.

Timo - Divino Castigo

la banda TIMØ anuncia su próximo álbum “Canto Pa No Llorar”, que verá la luz en febrero de 2026, tras una exitosa gira por España y México. El anuncio llega acompañado de “Divino Castigo”, una canción que mezcla blues anglo con matices mexicanos, producida junto al colombiano Nabález. “Es una canción alegre que, pese al desamor, invita a seguir adelante con orgullo”, afirman sus integrantes, marcando así el inicio de una nueva etapa creativa para el grupo.

Lena Burke - A Celia

La cantautora y pianista cubana Lena Burke, ganadora del Latin GRAMMY, presenta “A Celia”, un emotivo tributo a la vida y legado de Celia Cruz, la voz que marcó para siempre la historia de la música latina. Inspirada al ver un video del último homenaje que se le rindió en vida a la inolvidable “Guarachera de Cuba”, Lena concibió esta canción como un acto de gratitud, memoria y amor hacia una mujer que rompió barreras con su arte, su fuerza y su autenticidad.

Badá - Un año de éxitos

Con Un Año de Éxitos, Badá propone un recorrido sonoro que mezcla vulnerabilidad y celebración, entre historias de amor, superación y autodescubrimiento. El disco refleja la evolución de un artista que ha sabido transformar las adversidades en inspiración, apostando por una estética que fusiona lo alternativo con lo urbano sin perder autenticidad. Con este lanzamiento, Badá se posiciona como una de las voces emergentes más interesantes del panorama musical colombiano, capaz de conectar con una generación que busca ritmo, identidad y verdad en cada verso.

Thalía Mayor - su propuesta Indie Rock

Finalmente, la peruana Thalía Mayor irrumpe con fuerza en la escena indie rock con una propuesta cargada de nostalgia millennial y honestidad emocional. Con influencias del pop punk de los 2000 y letras que hablan de amores que duelen y despedidas necesarias, la artista busca conectar desde lo real: “Quiero que mis canciones sean refugios donde la gente se sienta comprendida”, afirma. Su sonido mezcla la estética de Avril Lavigne, Blink-182 y Paramore con una mirada contemporánea que dialoga con una nueva generación de oyentes.

Desde la introspección hasta el desahogo, desde la raíz hasta la experimentación, estos lanzamientos reflejan la diversidad y vitalidad de la música latina actual: un espacio donde la emoción y la exploración siguen siendo el verdadero motor creativo.