Streetwear y terror: cinco formas de reinventar su outfit para Halloween

Este Halloween, la moda urbana toma el control. New Era, la icónica marca global de gorras, propone transformar los disfraces tradicionales con un enfoque audaz, minimalista y lleno de estilo. Sin disfraces complicados ni accesorios excesivos: solo necesita su gorra favorita para lograr un look de impacto.
La revolución del disfraz urbano
En el corazón del mes más espeluznante del año, New Era redefine la forma de celebrar Halloween desde la autenticidad del street style. La propuesta fusiona deporte, cultura urbana y estilo de vida, invitándole a dejar atrás los atuendos elaborados y apostar por combinaciones creativas con un solo elemento protagonista: la gorra.
5 looks para dominar la noche de Halloween
1. Jugador zombi (deporte & terror)Rinda homenaje a los íconos del deporte y al cine de horror. Use una gorra 59FIFTY o 9FORTY de su equipo favorito, combínela con ropa deportiva rota, maquillaje pálido y un toque de sangre falsa. El resultado: un atleta que volvió del más allá con estilo.
2. Vampire Street (urban blood)El vampiro moderno cobra vida. Solo necesita una gorra negra con logo en rojo o blanco, chaqueta de cuero y labios oscuros. Un outfit misterioso y elegante que dominará la escena nocturna.
3. Cazarrecompensas retro (Trucker Vibe)Inspírese en los héroes de acción de los 80. La clave está en una Trucker Cap o una 9TWENTY desgastada, gafas de aviador y una chaqueta bomber o de denim. Un toque nostálgico y cinematográfico que revive la estética del pasado.
4. Fanático de medianoche (horror fan)Perfecto para los amantes del terror y el deporte. Elija una gorra negra con logos potentes —como los de los White Sox o Raiders— y añada maquillaje o accesorios neón. Ideal para destacar bajo luces tenues o fiestas nocturnas.
5. DJ cyberpunk (tecnología & futuro)El disfraz ideal para los fanáticos de la música electrónica. Una gorra 59FIFTY negra con detalles metálicos o vibrantes se combina con ropa oscura, body paint o accesorios luminosos. La gorra se convierte en el casco del futuro.