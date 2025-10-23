Hermanas de Yina Calderón le ofrecieron un apartamento a ‘Baby Demoni’ antes de morir

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de mensajes de tristeza, cariño y apoyo hacia la familia de Alejandra Esquin, conocida en plataformas digitales como ‘Baby Demoni’, una creadora de contenido que había ganado gran popularidad por su estilo auténtico y su conexión con el público joven.

El pasado 15 de octubre se confirmó su fallecimiento en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades. Según el testimonio de su pareja, Miguel López, conocido como Samor, ambos habrían sostenido una discusión esa noche. Luego de abandonar el lugar, López aseguró haber recibido un mensaje de Alejandra y, al regresar, la encontró en graves condiciones.

En medio de la conmoción por su muerte, Robin, su mejor amigo, conocido como la ‘Fresa más Nea’, habló en una reciente entrevista sobre la compleja relación que mantenía la joven. “Era una relación de mucha dependencia”, afirmó, al tiempo que reveló que Alejandra le había manifestado sentirse atrapada en una dinámica tóxica.

Robin también comentó que las hermanas Calderón le habían ofrecido a la creadora un apartamento para que pudiera mudarse y tomar distancia de su pareja. Según su versión, él mismo le había aconsejado dar ese paso y aceptar la ayuda que le estaban brindando.

¿Qué dijo la mamá de Baby Demoni?

Por su parte, la madre de Alejandra rompió el silencio tras el sepelio de su hija, pidiendo que se esclarezcan los hechos y que no haya impunidad.

“Espero que nos ayuden a agilizar esto, que la muerte de mi hija no se quede impune. Ella era buena. Sé que hay cosas que no se pueden decir mientras las autoridades arman el caso, pero pido que no dejen en la impunidad la muerte de mi hija. Mi hija sabía que le podía pasar algo malo”, expresó.

Además, hizo graves señalamientos contra la pareja sentimental de su hija, asegurando que existían antecedentes de violencia en la relación.

“Ella me contó lo que pasaba con Miguel, él la tenía manipulada, le hacía daño, varias veces la golpeó. Le entregué a mi hija sana y salva. Ese desgraciado la manipulaba. Yo le dije: se va a hacer justicia, terrenal o divina. Nos robó la vida, me la arrebataste Miguel López”, afirmó con dolor.