Heredero, el de ‘Coqueta’ sorprendió a su hijo y le cumplió sueño en el extranjero

Para el cierre de 2024, la carranga se posicionó en los primeros escaños de escucha en distintas plataformas en Colombia, por encima de varios temas de afamados reguetoneros. El encargado de esta situación fue Feizar Orjuela, conocido como Heredero, cantante que, fruto de su esfuerzo, pudo cumplirle uno de los máximos sueños de su hijo.

A la fecha ‘Coqueta’ sigue sumando reproducciones y punteando en las emisoras, muestra de esto son las 98 millones de reproducciones que tiene en YouTube, tema que le permitió a Orjuela ir conquistando nuevos públicos y concretar una de sus metas de vida, llenar el Movistar Arena de Bogotá, algo que hará el próximo 21 de noviembre.

Heredero Redes sociales: (Historia 25/09/2025)

Al ver que la fama y el dinero no le han sido esquivos, Feizar ha compartido sus ganancias con los que más quiere, dentro de ellos con su pequeño hijo, a quien recientemente llevó a conocer uno de los estadios más famosos del mundo, el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid; felicidad que compartió por medio de una de sus historias en las redes sociales, plataforma en la que acumula 562.000 seguidores.

Heredero Historias Instagram: Heredero 23/10/2025

¿Heredero tiene cáncer?

El nacido en el municipio de Macaravita, tuvo que ausentarse de las tarimas debido a una intervención quirúrgica de la que no había hablado, pero por la que muchos de sus fans y detractores hicieron varias hipótesis, dentro de ellas que padecía de cáncer, algo que desmintió por medio de sus historias de Instagram.

“Quiero aclarar algo que se ha comentado respecto a la intervención que me hicieron hace algunos días y por las que tuve que parar un ‘poquito’. (...) Me hicieron una biopsia con la que descartaron alguna cuestión incómoda, afortunadamente. A Dios Gracias. (...) Me habían escrito preguntándome si tenía cáncer, pero no, no tengo nada, solo el ‘puntico’ de la intervención. A los que se preocuparon muchas gracias, la biopsia salió negativa”, afirmó.

Adicionalmente, Heredero aprovechó la atención de quienes lo siguen para dejar en claro que no es dueño de ninguno de los restaurantes de Bucaramanga que llevan su mismo nombre; también aseguró que tomará medidas legales al respecto, ya que en este lugar están utilizando su imagen y los nombres de sus canciones para promocionar sus platos.