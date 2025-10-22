¿La probaría? Presentan pizza con patas de gallina criolla

Una pizzería en Tijuana, México, ha causado revuelo en redes sociales tras presentar una pizza con patas de gallina criolla como ingrediente principal. La creación, que combina irreverencia y sabor, ha generado tanto curiosidad como controversia entre los comensales.

PUBLICIDAD

Una propuesta que rompe las reglas

La innovación llega de HOLY Pizza Dispensary, un restaurante tijuanense conocido por sus mezclas poco convencionales y su estilo provocador. En esta ocasión, sorprendieron al incluir patas de gallina criolla —ingrediente más común en caldos tradicionales— como topping estrella sobre una base artesanal.

Viral en redes sociales

El lanzamiento no tardó en hacerse tendencia. Videos y fotos del platillo circularon por TikTok e Instagram, donde los usuarios reaccionaron con una mezcla de asombro, humor y desconcierto.

“Italia declara a México enemigo #1”, escribió un usuario. Otros lo calificaron como “una locura deliciosa” o, simplemente, “una broma que se salió de control”.

Entre la tradición y la provocación

Aunque la propuesta pueda parecer extrema, varios críticos gastronómicos locales destacan que este tipo de iniciativas revalorizan ingredientes humildes y ponen en discusión los límites del arte culinario. Las patas de gallina, ricas en colágeno y sabor, ofrecen una textura inusual que ha despertado la curiosidad de los más atrevidos.



