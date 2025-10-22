Colombia presenciará el eclipse solar más largo de la historia; así puede verlo

Colombia se prepara para ser testigo de uno de los fenómenos astronómicos más asombrosos de la historia: el eclipse solar más largo jamás registrado, que tendrá lugar el 16 de julio del año 2186. De acuerdo con los cálculos de la NASA, este evento alcanzará una duración de 7 minutos y 29 segundos de oscuridad total, superando todos los registros anteriores y convirtiéndose en un hecho sin precedentes para la astronomía moderna.

Durante esos minutos, la Luna se alineará perfectamente con el Sol, proyectando su sombra sobre la superficie terrestre y cubriendo por completo su luz. Este espectáculo natural podrá observarse desde Colombia, Venezuela y Guyana, donde la posición geográfica permitirá una visión privilegiada del fenómeno. Según los expertos, se trata de una oportunidad única no solo para disfrutar del espectáculo, sino también para realizar importantes investigaciones científicas sobre la atmósfera solar y su interacción con el planeta Tierra.

El eclipse permitirá estudiar la corona solar, la parte más externa del Sol, y analizar cómo se comporta la energía solar al ser interrumpida temporalmente. Además, los astrónomos aprovecharán el evento para medir cambios en la temperatura ambiental, la conducta de los animales y la reacción de la atmósfera terrestre. Se prevé que durante los minutos de oscuridad, la temperatura descienda varios grados, las aves guarden silencio y algunos animales nocturnos se activen, confundidos por la falta repentina de luz.

Aunque el eclipse de 2186 aún está lejos, su anuncio ha generado gran expectativa entre científicos, astrónomos y aficionados, pues marcará un hito en la observación del cielo. Antes de este acontecimiento histórico, la NASA también confirmó otro evento destacado: el 2 de agosto de 2027, ocurrirá un eclipse solar total con una duración de 6 minutos y 22 segundos, el más largo del siglo XXI y el más significativo desde el de 1991.