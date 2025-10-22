Bogotá fue escenario de una fiesta que combinó lo mejor de la gastronomía, el estilo urbano y el ritmo de la música en vivo.

Gef sigue apostándole a experiencias diferentes y colaboraciones que mezclan moda, sabor y música. En esta ocasión, la marca eligió a Bogotá como escenario para presentar su alianza más inesperada: Gef x Home, una combinación que une dos clásicos que nunca fallan el denim y la hamburguesa y que llega con todo: extraqueso, salsa secreta y malteada azul.

El lanzamiento tuvo lugar en el restaurante Home de la Zona T, donde 150 invitados disfrutaron de una tarde única con el sello inconfundible de Gef. Inspirada en el concepto de los coffee parties, la marca reinventó la idea con una Burger Party, un encuentro que reunió a amigos, moda y música. El toque final lo puso Kapo, quien encendió el ambiente con su presentación en vivo, dándole ritmo a una noche que combinó creatividad, sabor y actitud.

“La idea era cerrar el año con una experiencia pensada en Bogotá, una ciudad con la que tenemos una conexión muy especial. Por eso nos unimos con una de las hamburgueserías más reconocidas para crear un evento totalmente alineado al ADN de Gef: cercano, musical y divertido”, explicó Laura Bolívar, directora de marca de Gef.

Durante la experiencia, los asistentes pudieron personalizar prendas con láser, parches y charms, tomarse fotos en una cabina y disfrutar de una edición especial de hamburguesa picante y malteada azul, inspiradas en el universo denim de la marca.

Además, la colaboración trae beneficios cruzados: quienes compren el combo recibirán un bono de $40.000 para redimir en Gef, y quienes adquieran denim en las tiendas de la marca obtendrán 15 % de descuento para usar en Home.

La alianza Gef x Home estará disponible en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena, hasta agotar existencias. Una vez más, Gef demuestra que la moda también se saborea —y se baila— con estilo.