Ópera Bufa Vol. 1: La Purga, el espectáculo que convierte el humor en catarsis colectiva

El escenario del Teatro La Mama será testigo de una experiencia escénica sin precedentes con el estreno de “Ópera Bufa Vol. 1: La Purga”, una obra que desdibuja los límites entre el clown, el bufón, el circo contemporáneo y el canto coral. Creada por las compañías CALICLOWN y El Anhelo del Salmón, la pieza es una mezcla explosiva de ironía, belleza y reflexión que promete ser una de las propuestas más audaces de la temporada teatral.

Una “purga” escénica de humor y humanidad

Lejos de ser una simple comedia, “Ópera Bufa Vol. 1: La Purga” es una experiencia ritual que busca conmover y liberar al espectador. Cinco intérpretes se lanzan a un viaje emocional donde la risa, el absurdo y la vulnerabilidad se funden en un solo lenguaje. A través de la danza, la música en vivo y el humor más visceral, los artistas invitan a una “purga psíquica”: una limpieza emocional que enfrenta al público con sus propias sombras y contradicciones.

“Este rito es un homenaje y una necesidad para que los humanos puedan encontrarse y conciliar sombras y demonios, y homenajear sus propios talentos. Una obra para hacer de nuestra condición humana, una fiesta”, explica Ilana Levy, productora de la obra.

Un montaje con sello de excelencia

Bajo la dirección de Camilo Alejandro Carvajal de la Rivera, con producción de Ilana Levy, dirección musical de Víctor Gamboa, composición estética de Raquel Harf y producción escénica de Jhon Puerto, “Ópera Bufa Vol. 1: La Purga” se presenta como un laboratorio escénico donde convergen distintas disciplinas. La palabra “ópera” se transforma aquí en un concepto integrador, una plataforma para fusionar el arte del clown, la música y el movimiento con la dramaturgia contemporánea.

El montaje llega a Bogotá tras obtener múltiples estímulos del Ministerio de las Culturas y ser reconocido con la mejor puntuación local en el FITCALI 2025, consolidándose como una de las obras más destacadas del teatro alternativo colombiano.

Fechas, lugar y boletería

“Ópera Bufa Vol. 1: La Purga” se presentará los días 23, 24 y 25 de octubre de 2025, a las 7:30 p.m., en el Teatro La Mama (Calle 63 #9-60).

Para más información y boletería, comuníquese al 318 560 4889.Clasificación: Público adulto (las infancias bien acompañadas son bienvenidas).