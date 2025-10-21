La unión entre música y fútbol que impulsa una nueva generación de talentos colombianos

En solo dos años, una iniciativa surgida desde el corazón del Barrio Antioquia se ha consolidado como una de las más influyentes en el ecosistema cultural, deportivo y empresarial de Latinoamérica. Fundada por Santiago Jaramillo y el artista internacional Blessd, Dímelo Jara Company nació con una misión clara: transformar los sueños del barrio en proyectos de impacto global, impulsando talento, disciplina e innovación desde Medellín hacia el mundo.

Un modelo integral de emprendimiento urbano

Lo que comenzó como un proyecto musical se convirtió en un ecosistema que combina industria cultural, deporte profesional y gestión empresarial. Con áreas que abarcan sello discográfico, agencia de marketing, representación deportiva, productora de eventos y programas sociales, esta propuesta demuestra que el emprendimiento urbano puede ser un motor real de transformación social.

Expansión global y consolidación del talento colombiano

En su corta trayectoria, ha logrado hitos que la posicionan como un referente del entretenimiento y el deporte en la región:

Expansión internacional con la adquisición de los clubes Vendsyssel FF (Dinamarca) y Unión Balompédica Conquense (España) , consolidando presencia en el fútbol europeo.

con la adquisición de los clubes y , consolidando presencia en el fútbol europeo. Desarrollo local con la creación de Global Sport y FC , que ya compite en cinco categorías de la Liga Antioqueña de Fútbol.

con la creación de y , que ya compite en cinco categorías de la Liga Antioqueña de Fútbol. Alianzas estratégicas con Atlético Nacional , Athletum FC (EE. UU.) y la Academia Juventus (Italia) , abriendo caminos a jóvenes talentos colombianos.

con , y la , abriendo caminos a jóvenes talentos colombianos. Participación en la Gala del Balón de Oro 2024 , donde Blessd fue el primer artista latino invitado, llevando la bandera nacional al epicentro del fútbol mundial.

, donde Blessd fue el primer artista latino invitado, llevando la bandera nacional al epicentro del fútbol mundial. Lanzamiento de la colección “Blessd Edition” con Adidas , una fusión innovadora entre música, deporte y moda.

, una fusión innovadora entre música, deporte y moda. Eventos de impacto social , como Navidad Bendita 2024 , que reunió a más de 15.000 personas del Barrio Antioquia.

, como , que reunió a más de 15.000 personas del Barrio Antioquia. Giras internacionales y colaboraciones de alto nivel con artistas como Anuel AA, Maluma, Karol G, Ryan Castro, J Balvin y Fuerza Regida .

y colaboraciones de alto nivel con artistas como . Proyección mediática sin precedentes, superando los 5.4 mil millones de visualizaciones en YouTube y 6.3 mil millones de streams en Spotify.

Más allá del éxito económico, este proyecto mantiene un compromiso firme con la comunidad. Iniciativas sociales, torneos juveniles y programas de arte urbano evidencian una filosofía centrada en el progreso compartido.

“El verdadero triunfo es devolverle al barrio todo lo que el barrio nos dio”, afirma Santiago Jaramillo.

La música como punto de partida

En el núcleo de todo está la convicción de que la música puede cambiar vidas. A través del liderazgo de Blessd y su enfoque en el talento emergente, la compañía se ha convertido en una plataforma que rompe barreras, fomenta la inclusión y demuestra que el arte puede ser una herramienta poderosa para transformar realidades.