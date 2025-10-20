Vive Claro más allá de la música: El escenario se transforma para garantizar el entretenimiento en la Capital

El Vive Claro Distrito Cultural volvió a demostrar este fin de semana por qué es el recinto más versátil del país. En cuestión de horas, su infraestructura se transformó por completo para albergar dos eventos de naturaleza opuesta, manteniendo intactos su nivel de calidad, eficiencia y compromiso con la sostenibilidad.

El viernes, más de 30.000 fanáticos vibraron con el poderoso concierto de Imagine Dragons, que convirtió el foro principal en una auténtica fiesta de rock. Apenas un día después, el mismo espacio se reinventó para recibir el Oktoberfest, una celebración con un ambiente completamente distinto, que ratificó la capacidad del recinto para adaptarse sin pausa ni interferencia entre actividades.

Detrás de esta hazaña logística está el trabajo coordinado de los equipos de producción, aseo y aliados técnicos, que lograron desmontar, limpiar y reacondicionar el espacio en tiempo récord. Todo gracias al diseño modular y la infraestructura inteligente de Vive Claro, que integra un foro con capacidad para 40.000 personas y un pabellón multipropósito para 7.000 asistentes, ideales para conciertos, ferias, exposiciones y experiencias culturales o corporativas.

La operación del recinto se rige por estrictos estándares de sostenibilidad ambiental, entre ellos:

Cero residuos al relleno sanitario

Gestión circular de materiales

Control de ruido y accesibilidad total

Acompañamiento permanente a la comunidad vecina

Más que eventos, un motor económico y cultural

El impacto de Vive Claro va mucho más allá del entretenimiento. Cada concierto genera más de $2.300 millones de pesos en impuestos, aportando directamente al desarrollo económico del país.Solo los eventos del último fin de semana representaron un impacto turístico superior a $7.000 millones COP, con un 30% de asistentes provenientes de fuera de Bogotá.Además, la industria cultural y del entretenimiento en Colombia emplea a más de 300.000 personas, impulsando el desarrollo, el empleo y la proyección internacional de la ciudad.

Un espacio vivo que evoluciona con la cultura

Vive Claro Distrito Cultural se consolida como un espacio vivo, adaptable e innovador, capaz de responder al pulso de la cultura y los grandes eventos del país. Su modelo operativo integral combina eficiencia, sostenibilidad y experiencia, posicionándolo como el verdadero epicentro del entretenimiento en Colombia.