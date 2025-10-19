Jon Secada anuncia concierto en Ciudad de México

El cantante, una de las voces más emblemáticas del pop latino y del soul romántico de los años noventa, se presentará ante sus fans el próximo 17 de diciembre. Foto: cortesía.

El 17 de diciembre de 2025, el Centro de Espectáculos La Maraka, en Ciudad de México, abrirá sus puertas a una de las voces más emblemáticas del pop latino y del soul romántico de los años noventa: Jon Secada.

El artista cubano-estadounidense presentará en vivo su más reciente producción discográfica, Fascination, un álbum profundamente emotivo en el que rinde homenaje al legendario Nat King Cole junto al pianista cubano Gonzalo Rubalcaba.

Este concierto forma parte de la serie de espectáculos de alto nivel organizados por EnLive Producciones, promotora mexicana que se ha consolidado como una de las más importantes del país por su profesionalismo, excelencia artística y constante apuesta por ofrecer experiencias de primer nivel.

Los boletos para esta velada, que promete ser inolvidable, ya están disponibles a través del sistema Arema.mx y en las taquillas del inmueble.

RAÍCES

En este nuevo material, Secada explora las raíces de su identidad musical y cultural al reinterpretar clásicos en español como “Stardust”, “Quizás, Quizás, Quizás” y “Unforgettable”, esta última grabada a dúo con su hija Mikaela, en una versión que fusiona el jazz con la calidez de la herencia cubana.

El cantante ha expresado que tanto el disco como su video oficial son un tributo a la familia, la tradición y al poder sanador de la música, un homenaje que busca mantener viva la memoria de los grandes intérpretes que marcaron su infancia.

Más que un simple ejercicio de nostalgia, Fascination se presenta como una obra donde convergen elegancia, virtuosismo y una sensibilidad contemporánea que refresca el legado de Nat King Cole, resignificándolo desde la perspectiva de un artista que lleva más de tres décadas conquistando corazones en todo el mundo.

DOS MUNDOS

Jon Secada, nacido en La Habana, Cuba, el 4 de octubre de 1961. Emigró a Estados Unidos siendo apenas un niño y encontró en la música su modo de habitar dos mundos.

Con formación académica en la Universidad de Miami, donde obtuvo una maestría en jazz vocal, Secada inició su carrera como corista y colaborador de Gloria Estefan antes de lanzarse como solista en 1992.

Su álbum debut, Jon Secada, se convirtió en un fenómeno global con éxitos como “Just Another Day”, “Angel”, “Do You Believe in Us?” y su versión en español “Otro Día Más Sin Verte”, canción que le otorgó fama internacional y un Grammy.

Desde entonces, ha vendido más de 20 millones de copias y ha obtenido reconocimientos que lo consagran como uno de los intérpretes latinos más importantes de su generación, con una voz inconfundible que combina la potencia del soul, la dulzura del pop y la sensualidad del bolero.

FASCINATION

Su regreso a México con Fascination representa una oportunidad única para presenciar la evolución artística de un hombre que ha sabido mantenerse vigente reinventando su estilo sin perder la esencia romántica que lo caracteriza.

Y es que en cada concierto, Secada transforma el escenario en una experiencia íntima, donde la nostalgia se mezcla con la sofisticación del jazz y la pasión de la música latina.

En ese sentido, La Maraka, espacio reconocido por su acústica impecable y su atmósfera elegante, será el marco ideal para una noche en la que las emociones, la memoria y la música confluirán en un mismo pulso.

El concierto de Jon Secada promete ser mucho más que una presentación: será un reencuentro con la historia, con la emoción y con esa voz que marcó a toda una generación, EN una noche que quedará grabada en la memoria de quienes sigan creyendo que la música tiene el poder de unir, de sanar y de permanecer más allá del tiempo.