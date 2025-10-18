Turistas indios prueban la arepa colombiana por primera vez y su reacción se hace viral

El creador de contenido conocido como @arepito1 en TikTok se ha robado la atención y el corazón de miles de usuarios en redes sociales por llevar el sabor colombiano a otros rincones del mundo. Con su carisma y su amor por la cocina, este vendedor ha hecho de la arepa un símbolo de orgullo nacional más allá de las fronteras.

En uno de sus videos más virales, dos visitantes originarios de la India probaron por primera vez una arepa en su puesto callejero y quedaron impresionados, no solo por el sabor del alimento, sino también por la higiene y el orden del lugar.

Durante la grabación, el hombre explicó que la arepa es una receta tradicional de Colombia y Venezuela, elaborada completamente con maíz, y que su toque personal es una mezcla inusual: arepa con leche condensada. Aunque pueda parecer extraña para algunos, la combinación dulce y salada se ha convertido en su sello distintivo y ha despertado curiosidad entre los comensales internacionales.

Los comentarios en redes no tardaron en llegar: muchos usuarios destacaron su creatividad, limpieza y orgullo por las raíces colombianas, señalándolo como un ejemplo de cómo la gastronomía puede ser una forma de representar la cultura y dejar en alto el nombre del país.

Con cada publicación, @arepito1 demuestra que una simple arepa puede convertirse en una poderosa herramienta para conectar culturas y mostrar la creatividad culinaria colombiana al mundo.