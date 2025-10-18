Se encienden las alarmas: Linda Caicedo sale lesionada con el Real Madrid y preocupa a la Selección Colombia

No son buenas las noticias para la Selección Colombia femenina. A pocos días del debut en la Liga Femenina de Naciones de la Conmebol, el nuevo torneo que servirá como clasificación al Mundial de 2027 en Brasil y que entregará trofeo al mejor equipo del continente, una de sus figuras encendió las alarmas.

Linda Caicedo sufrió una lesión durante el partido del Real Madrid frente al París Saint-Germain, por la Champions League femenina, disputado en la capital francesa. La delantera colombiana debió abandonar el campo en el segundo tiempo tras sufrir una molestia en la pierna izquierda, lo que generó preocupación tanto en el cuerpo técnico merengue como en la afición colombiana.

La jugada se presentó al minuto 59, cuando la atacante intentó recuperar un balón frente a la nigeriana Jennifer Echegini. Lo que parecía una acción de rutina terminó con Linda en el suelo, visiblemente adolorida. Aunque pudo salir caminando, lo hizo con dificultad y fue reemplazada por Athenea del Castillo tres minutos después.

El Real Madrid aún no ha emitido un parte médico oficial, pero los primeros reportes apuntan a que Caicedo no estaría disponible para el próximo compromiso de la Liga F, programado para el domingo 19 de octubre frente al Levante en el estadio Alfredo Di Stéfano.

¿Cuándo juega la selección Colombia femenina?

En la Selección Colombia, la noticia cayó como un balde de agua fría. El técnico Ángelo Marsiglia está próximo a anunciar la convocatoria para la Liga de Naciones, en la que la Tricolor espera mantener el nivel mostrado en la Copa América 2025 de Ecuador, donde fue subcampeona tras una reñida final contra Brasil que se definió en penales.

Por ahora, la prioridad es conocer la gravedad de la dolencia y su tiempo de recuperación. La preocupación es grande, no solo por la importancia de Linda en el esquema ofensivo del Real Madrid, sino por su papel determinante en la Selección, donde ha sido una de las piezas más destacadas del proceso.

Con el nuevo formato de competencias de Conmebol, cada punto será clave para asegurar un cupo directo al Mundial 2027, por lo que el estado físico de la estrella vallecaucana será determinante para los planes de la Tricolor.