Martín Elías Jr. le siguió los pasos a su papá y se compró camioneta de más de $300 millones

El 14 de abril de 2017 quedó marcado como uno de los días más dolorosos para el vallenato, luego de que Martín Elías, hijo de Diomedes Díaz, falleciera en un trágico accidente de tránsito. Con apenas 26 años, partió de este mundo dejando un profundo vacío entre los millones de seguidores que lo admiraban y que se hacían llamar “Martinistas”, seguidores que ven en el hijo del artista la continuidad de su legado, joven que recientemente sorprendió al mostrar la lujosa camioneta que se compró.

PUBLICIDAD

‘Martíncito’ no deja de sorprender con su talento con apenas 18 añitos, que lo ha llevado a presentarse en distintos escenarios con algunos de sus tíos, dentro de ello Elder Dayán, con quien abrió una presentación realizada en La Guajira; show que le abrió más el camino para presentarse en distintos escenarios a lo largo del territorio nacional, lo que le ha permitido ahorrarse una gran cantidad de dinero para darse sus lujos.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Martín Elías Jr. revela cuánto gana con la música y en qué gasta sus millonarias ganancias

Martín Elías Jr (@los40colombia)

Es tal el éxito que ha alcanzado a tan corto tiempo que el joven chicaneó recientemente la costosa adquisición que hizo, una costosa Toyota Land Cruiser modelo 2025 que en el mercado sobrepasa los $300 millones de pesos.

“Ya tiene el primer requisito para ser cantante vallenato de manera oficial”, "Que toda cadena generacional se rompa y que la protección de Dios acampe a su lado, que lo haga invisible a cualquiera accidente, el amor de Dios lo acompañe siempre“, ”Que Dios proteja a ese muchacho en las calles y lo libre de cualquier accidente“, ”Fruto de su humildad", y "Que Dios proteja a ese muchacho en las calles y lo libre de cualquier accidente“, fueron algunas de las reacciones en redes por esta adquisición.