Jhon Álex Castaño le dio a su hija lujosa camioneta pero sus seguidores lo criticaron: “le regaló un problema”

El cantante de música popular Jhon Álex Castaño, conocido como El Rey del Chupe, volvió a ser tendencia, pero esta vez no por una de sus canciones de despecho, sino por el gesto con el que sorprendió a su hija Sharon.

PUBLICIDAD

Le puedo interesar: Jhon Álex Castaño sufrió tremendo susto en avioneta; “Dios siempre nos cuida”

“Les comparto la felicidad de darle este regalo a mi hija Sharon en recompensa a su trabajo, a sus ganas de salir adelante, un agradecimiento por ser tan buena hermana y por ser la hija que es conmigo”, escribió el artista en sus redes sociales, acompañando la publicación de una fotografía junto al lujoso vehículo que le obsequió.

El detalle conmovió a muchos de sus seguidores, quienes destacaron la relación entre padre e hija y el esfuerzo de Sharon, reconocida por su emprendimiento en el mundo de la belleza y el cuidado personal.

Sin embargo, como suele ocurrir en redes sociales, no faltaron las críticas. Algunos usuarios cuestionaron la reacción de la joven, mientras otros ironizaron sobre el costo o el modelo del vehículo. Aun así, Castaño no respondió a los comentarios y prefirió enfocarse en el motivo principal de su publicación: celebrar los logros de su hija.

En medio de la ola de mensajes, el cantante también habló recientemente en el programa Día a Día sobre los cambios que ha hecho en su vida personal, especialmente en su salud. Castaño reveló que hace dos años dejó el alcohol por completo debido a la diabetes e hipertensión que padece, condiciones agravadas por el consumo de medicamentos que usaba para cuidar su garganta durante sus presentaciones.

Desde entonces, el artista risaraldense ha demostrado una faceta más tranquila, enfocada en su bienestar y en su familia. Incluso, luego de su paso por MasterChef Celebrity, ha compartido contenido de cocina saludable y recetas que lo ayudan a mantenerse estable.