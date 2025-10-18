Hija de Judy Henríquez denunció que su madre fue discriminada por su edad en agencia de casting: “vejete”

En medio del luto que embarga al gremio actoral colombiano por la muerte del maestro Gustavo Angarita, una denuncia pública ha encendido el debate sobre el respeto y la dignidad hacia los actores mayores en la industria audiovisual.

La hija de la reconocida actriz Judy Henríquez, una de las figuras más queridas del teatro, el cine y la televisión colombiana, reveló que una agencia de casting en el país rechazó a su madre para una audición, argumentando que “por su edad” no querían que participara siquiera en el proceso.

“A mi madre, la reconocida actriz Judy Henríquez, una reconocida agencia de casting en Colombia la trató como vejete, aduciendo que por su edad ya no quería que ni siquiera pudiera presentar un casting para el proyecto que estaba llevando a cabo”, escribió en redes sociales con indignación.

La denuncia se conoció este jueves, día en que falleció el actor Gustavo Angarita, otro de los grandes referentes de la actuación nacional. Su muerte, sumada a la denuncia, ha reavivado la conversación sobre las condiciones laborales y el trato que reciben los artistas veteranos en la televisión y el cine colombiano.

“Hoy, el día de la dolorosa muerte del actor Gustavo Angarita, quiero hacer esta denuncia pública para que a las agencias de casting en Colombia se les exija, de parte de las productoras, de los canales y demás personas que trabajan con actores y actrices, unas prácticas de respeto por este oficio”, expresó.

La hija de Henríquez pidió además a sus colegas y al público apoyar la visibilización de estos casos:

“Por favor, les pido que me ayuden a difundir y que denuncien otras prácticas similares que denigran este oficio. No más abuso ni irrespeto ante quienes han dedicado su vida a la actuación”.

La publicación generó múltiples reacciones de respaldo hacia la artista y su familia, así como mensajes de rechazo hacia las actitudes discriminatorias en la industria. Muchos colegas recordaron la trayectoria de Judy Henríquez, quien ha formado parte de producciones icónicas de la televisión colombiana y continúa siendo un referente de profesionalismo y talento.

Su caso pone sobre la mesa una problemática que afecta no solo al medio actoral, sino también a otros sectores creativos, la discriminación por edad y la falta de oportunidades para las personas mayores, incluso cuando cuentan con una carrera consolidada.