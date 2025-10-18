El día que el Cártel de Cali pagó miles de dólares por ver al elenco de El Chavo del 8; la Chilindrina reveló detalles

A sus 75 años, María Antonieta de las Nieves anunció oficialmente su retiro del personaje que la acompañó durante más de cinco décadas: La Chilindrina. En una entrevista con la periodista Matilde Obregón, la actriz mexicana confirmó que dejará de hacer giras y presentaciones continuas, aunque no descarta apariciones puntuales en entrevistas o comerciales.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: La Chilindrina sufre fuerte caída de las escaleras a pocos días de ser hospitalizada

“Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida. Ya no voy a seguir con el ritmo de antes”, confesó la intérprete, quien también mencionó que la muerte de su esposo y algunos problemas de salud influyeron en su decisión.

Su despedida marca el cierre de una era en la televisión latinoamericana. El universo creado por Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, trascendió generaciones y fronteras, convirtiéndose en un fenómeno cultural que conquistó públicos de toda América Latina, incluidos aquellos círculos más insospechados.

Cuando El Chavo del 8 llegó a una fiesta del Cártel de Cali

Entre las anécdotas más recordadas sobre el impacto del programa se encuentra la fiesta privada organizada en 1986 por el Cártel de Cali, donde se contrató al elenco completo de El Chavo del 8 para amenizar la primera comunión de la hija de José “Chepe” Santa Cruz, uno de los capos de la organización.

Según relató Fernando Rodríguez Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela —apodado “El ajedrecista”—, la contratación incluyó a figuras como María Antonieta de las Nieves, Rubén Aguirre (El Profesor Jirafales) y Édgar Vivar (El Señor Barriga), además del propio Chespirito.

“Se decidió contratarlos porque se trataba de una fiesta para niños”, explicó Rodríguez Mondragón en su libro El hijo del ajedrecista.

PUBLICIDAD

El pago por la presentación fue de 220 mil dólares estadounidenses, una cifra que en ese momento equivalía a unos 189 millones de pesos mexicanos, según el tipo de cambio de la época.

Años después, María Antonieta de las Nieves confirmó que el elenco fue contratado “por medio de terceros” y que desconocían quiénes eran los verdaderos anfitriones. “Nos contrataron a través de nuestro representante, Horacio Gómez Bolaños, hermano de Chespirito. Supimos quiénes eran solo cuando se hizo pública la información”, declaró en entrevista con Reforma en 2007.

Por su parte, Carlos Villagrán (Kiko) reveló que fue contactado directamente por enviados de Pablo Escobar para actuar en una fiesta familiar en Colombia, con una oferta de hasta un millón de dólares. El actor rechazó la propuesta y abandonó el país antes de lo previsto.



