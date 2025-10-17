Paola Jara une su voz a Kelly Cárdenas en ‘Pidiendo cacao’, un corrido popular

Paola Jara una de las voces femeninas más representativas de la música popular, con una extraordinaria trayectoria artística y numerosos éxitos musicales en Colombia y el exterior; finaliza este 2025 con un Ft junto a Kelly Cárdenas joven y talentosa cantautora, quién ha trabajado incansablemente desde niña, logrando ocupar un lugar muy importante en la industria, como una de las nuevas voces femeninas de la música popular con más proyección, gracias a su talento, carisma y extraordinaria voz.

“PIDIENDO CACAO” es la nueva colaboración entre Paola Jara y Kelly Cárdenas, un corrido popular movido y directo que retrata a ese hombre que regresa arrepentido cuando ya nadie lo espera, una propuesta fresca que mezcla despecho con picardía, ideal para cantar entre amigas, una canción que convierte la derrota en ironía y el arrepentimiento en una historia para cantar a todo pulmón.

Este FT fue grabado en Ultrasonido Estudio, bajo la producción musical de Andrés Alzate, co producción de Simón Vauri, mezcla y masterización de Juan Esteban Duque.

El video fue rodado en Medellín– Antioquia, bajo la dirección del productor cinematográfico Andrés Osorio y su compañía Everest Films.

Adicional estas grandes artistas estarán presentes en el Festival más importante de la Música Popular en Colombia “Pa Gozar y Cantar 2.0” este 28 de febrero en el Estadio El Campín junto a Calibre 50, Arelys Henao, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Francy, El Andariego, Los Internacionales Rayos de México, Lenin Ramírez, John Alex Castaño, Charrito Negro, Álzate, El Agropecuario y Joaquín Guiller.

Paola Jara y Kelly Cárdenas, agradecen a Dios, los medios de comunicación y seguidores, por el apoyo que desde ya den a esta canción, la cual fue hecha para cantar con carácter, reírse de lo que antes dolía y, sobre todo, para recordar que en el amor no siempre hay segundas oportunidades.