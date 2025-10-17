El vallenato y el pop se mezclan en “Una vaina bien” de Silvestre Dangond y Sebastián Yatra

Silvestre Dangond continua con su gira ‘El Último Baile’ al lado de Juancho de la Espriella, recordando sus mayores exitos y el legado tan grande que dejaron juntos en el vallenato. A la par, Dangond está con un nuevo lanzamiento junto al cantante paisa Sebastián Yatra con la canción “Una vaina bien”, consolidando una nueva colaboración de artistas colombianos.

Esta es una fresca propuesta que fusiona el vallenato con el pop, dando vida a una historia romántica contada con una letra sencilla pero profundamente emotiva, que celebra esos amores que enloquecen y hacen sentir que todo en la vida merece ser celebrado. El tema fue escrito por Silvestre Dangond, Sebastián Yatra, Manuel Lara, Carlos Humberto Domínguez (“Kemzo”) y Andrés Castro, quien también participó en la producción.

“Me encantó poder compartir esta canción con Sebas. Desde que la escuchamos por primera vez, sentimos que tenía algo muy especial. Su energía, su voz y su forma de interpretar le dieron un toque diferente, muy fresco, y juntos logramos algo que me hace sentir feliz y orgulloso: una canción para celebrar el amor con alegría”, expresó Silvestre.

El video musical de “Una Vaina Bien” es el complemento perfecto para esta historia. Grabado entre los campos de lavanda y los paisajes dorados de Brihuega, a las afueras de Madrid, el clip captura la magia, el color y la sensación de libertad que transmite la canción.

Con “Una Vaina Bien”, Silvestre Dangond y Sebastián Yatra reafirman su conexión con el público, uniendo generaciones y estilos a través de una propuesta moderna, romántica y auténticamente colombiana. La canción y su video musical ya están disponibles en todas las plataformas digitales.