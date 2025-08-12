Vilma Palma e Vampiros y Compañía Ilimitada: concierto imperdible en Cali

Este viernes 15 de agosto, la Arena USC de Cali será el epicentro de una noche que promete quedar grabada en la memoria de los amantes del rock en español. Dos gigantes de la música latina, Vilma Palma e Vampiros y Compañía Ilimitada, compartirán escenario en un concierto que celebrará más de cinco décadas de historia, energía y pasión musical.

Vilma Palma e Vampiros: Desde Rosario para el mundo

Nacidos en Rosario, Argentina, en 1990, Vilma Palma e Vampiros irrumpió con un nombre tan particular como su estilo, inspirado en un grafiti que decía: “Vilma Palma e Hijos, vampiros de los obreros”. Con su álbum debut La Pachanga (1991), conquistaron América Latina gracias a éxitos como “La Pachanga”, “Bye Bye”, “Un camino hasta vos” y “Cumbia”.A lo largo de su trayectoria han editado discos que se convirtieron en joyas del pop-rock en español como 3980, Fondo Profundo, Sepia, Blanco y Negro, Ángeles & Demonios, y más recientemente 20-10, Agárrate Fuerte y Boomerang, manteniendo su vigencia sin renunciar a su esencia.

Compañía Ilimitada: Pioneros del rock colombiano

Formada en los barrios de Bogotá en los años 70, Compañía Ilimitada fue liderada por Juancho Pulido y Piyo Jaramillo, convirtiéndose en una de las bandas pioneras del rock y pop colombiano en español. Su legado incluye himnos como “La calle”, “Siempre estaré”, “Contacto”, “Estado inmóvil”, “Polvo de estrellas” y “Cómo decirte”.Su tema “Siloé”, inspirado en el barrio caleño, es hoy pieza de culto. En 1990 fueron el único grupo colombiano en el Primer Festival Iberoamericano de Rock junto a Soda Stereo y Fito Páez. En 1993, con su álbum Crónica bajo el Sol, marcaron un hito al lograr que “Cómo decirte” fuera el primer video colombiano en entrar al Top 20 de MTV Latino.