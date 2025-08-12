Lucas Arnau llega a ‘Yo me llamo’, la sorpresa que revoluciona el reality, ¿En Colombia o en Ecuador?

El reconocido cantautor colombiano Lucas Arnau ha sido confirmado como el jurado internacional de la nueva temporada de Yo Me Llamo Ecuador, el popular reality musical que regresa a la pantalla ecuatoriana a partir del 1 de septiembre por Teleamazonas.
PUBLICIDAD
Con más de dos décadas de trayectoria artística, múltiples galardones y una conexión sólida con el público latinoamericano, Lucas Arnau aportará su sensibilidad, experiencia y mirada humana al proceso de formación e interpretación de los participantes. Su presencia marca un hito para el programa al incorporar una figura internacional de su calibre en el panel de evaluación.
Arnau compartirá escenario con dos destacadas personalidades del espectáculo ecuatoriano: Pamela Cortés, ícono del pop nacional y referente indiscutible del teatro musical, y Ricardo Velástegui, actor y productor de amplia trayectoria en las artes escénicas.
Ecuador ha sido un mercado clave en la carrera de Lucas Arnau. A lo largo de los años, varias de sus canciones han alcanzado el primer lugar en la radio ecuatoriana, consolidando una relación artística y afectiva con el país que ahora se refuerza con su participación en el show.
“Para mí la oportunidad de estar en Yo Me Llamo Ecuador ha sido muy linda, tengo mucho agradecimiento con la vida por este bonito momento, ha sido un año muy importante en Ecuador y este es el resultado de un gran trabajo”, expresó el artista.
Mientras se prepara para esta nueva faceta televisiva, Lucas Arnau continúa trabajando en el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, además de una gira internacional junto a Carlos Baute, consolidando así una temporada profesional intensa y llena de proyección.