¿Quiénes son Polo & Pan y cómo será su concierto en Bogotá este Halloween?

El 31 de octubre de 2025, Bogotá vivirá una noche diferente a cualquier Halloween anterior. Sin terror, pero con selva, luces y una dosis de sofisticación electrónica, el dúo francés Polo & Pan aterrizará en la ciudad para ofrecer un show hipnótico en el Movistar Arena, como parte de su Americas Tour 2025. La cita promete convertirse en un ritual sonoro y visual para los amantes de la música electrónica de alta factura.

¿Quiénes son Polo & Pan?

Formado en París por Paul Armand-Delille (Polo) y Alexandre Grynszpan (Pan), el proyecto ha conquistado escenarios de todo el mundo con un estilo que combina house francés, sonidos del mundo, melodías cinematográficas y una estética impecable. Su propuesta ha sido descrita como “si Chanel organizara un rave”: elegante, misteriosa y profundamente bailable.

Canciones como “Canopée”, “Ani Kuni” y “Coeur Croisé” ya son himnos en las pistas más exclusivas, y forman parte de una discografía que oscila entre la fantasía y la sofisticación. Sus shows son experiencias multisensoriales, con visuales oníricos, atmósferas selváticas y un repertorio que conecta directamente con la emoción del público.

Un Halloween fuera de lo común

El concierto de Polo & Pan en Bogotá coincidirá con Halloween, pero en lugar de calabazas y sustos, los asistentes vivirán un viaje sonoro cargado de luz, color y energía. La producción estará a cargo de Breakfast Live, empresa que ha apostado por traer propuestas innovadoras y de calidad internacional a Colombia.