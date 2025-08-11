Nadie celebra 30 años de punk rock en Bogotá con un concierto histórico

Bogotá se prepara para una noche de punk rock. La icónica banda colombiana Nadie, liderada por el cantante y guitarrista Julián Velásquez, llegará el próximo sábado 23 de agosto de 2025 a Boro Room (Calle 55 #13-51) para celebrar sus tres décadas de trayectoria con un show que promete ser uno de los más intensos del año. La cita contará con la participación de las agrupaciones capitalinas Triple X y Victimized, consolidando un cartel de lujo para los amantes del género.

En el marco de su Gira Nacional 30 Años, Nadie presentará un concierto de 30 canciones que repasarán toda su discografía, desde el álbum debut Nadie hasta Monólogos de un perro con bozal. El formato será el clásico power trío, con el sonido crudo y directo que ha caracterizado a la banda durante tres décadas. “Será un show sin pausas, al hueso, como siempre nos ha gustado”, asegura Julián Velásquez.

Una gira que recorre Colombia

La gira nacional inició el 26 de julio en La Unión, Antioquia, y ha pasado por ciudades como Andes y Pereira. Luego de Bogotá, Nadie se presentará el 30 de agosto en Medellín, para seguir en septiembre por Chinchiná, Rionegro, Bucaramanga y Cúcuta. En octubre visitarán Córdoba, Cali y Sogamoso, y cerrarán el 22 de noviembre en Medellín con el prelistening de su nuevo disco Veneno. La banda adelantó que habrá más fechas que serán anunciadas en sus redes sociales.

Con esta gira, Nadie busca reafirmar su lugar como referente del punk rock colombiano, tras años de altibajos por cambios en la alineación y pausas en la actividad de la banda. “Lo que más nos motiva es ver la cara de satisfacción de quienes asisten a nuestros conciertos. Ese es el verdadero regalo de la vida”, concluye Velásquez.