María Cristina Plata llega a Bogotá con su ‘Casi Te Creo Tour’

Bogotá se prepara para una noche cargada de tradición, sentimiento y autenticidad. La cantautora santandereana María Cristina Plata, reconocida por Forbes como una de las artistas destacadas de 2022, presentará el próximo 4 de octubre de 2025 en el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán su más reciente producción discográfica: Casi Te Creo. Un espectáculo que promete reconectar al público con la esencia de la música latinoamericana a través de un show sensorial y profundamente emocional.

Un concierto para honrar la música desde la raíz

Con una voz que combina dulzura, fuerza y honestidad, María Cristina Plata se ha consolidado como una de las voces más representativas de la nueva generación de músicos latinoamericanos. En su Casi Te Creo Tour, la artista fusiona géneros como el bolero, las rancheras, la música andina colombiana y el pasaje llanero, creando una propuesta fresca que, sin dejar de lado la tradición, dialoga con el presente.

Acompañada de un ensamble de tres músicos y artistas invitados, Plata ofrecerá un repertorio que incluye nuevas composiciones y canciones emblemáticas de su carrera. El espectáculo, además de su propuesta sonora, buscará generar una experiencia visual que envuelva al público en un recorrido por las raíces y la historia de la música de la región.

“Bogotá siempre me recibe con el corazón abierto”

En palabras de la artista:

“Bogotá siempre ha sido una ciudad que ha recibido mi música con puertas abiertas y corazón dispuesto. El Teatro Jorge Eliécer Gaitán es uno de los espacios más importantes del país y el lugar perfecto para la alta tertulia y la celebración que queremos evocar. Esta fecha será la oportunidad precisa para reunir a todo el público que se ha conectado con mi carrera a lo largo de los años”.

Casi Te Creo: un álbum hecho desde el alma

El disco Casi Te Creo reafirma el compromiso de María Cristina Plata con una música auténtica, interpretada con instrumentos como el requinto, el contrabajo y las guitarras. Su sonido remite a la esencia de la canción de autor, evocando a grandes cantautores de antaño, pero con una visión contemporánea.

Este tour ha tenido paradas en Medellín, Bucaramanga, Pereira y próximamente en Ciudad de México y Madrid, llevando la propuesta de Plata a públicos internacionales que buscan experiencias musicales con sentido y profundidad.