¿Cuánto sabes sobre Justin Timberlake?

Justin Timberlake comenzó su carrera como cantante en los programas de televisión ‘Star Search’ y ‘Mickey Mouse Club’.
A finales de los años noventa adquirió fama internacional con la banda ‘N Sync’, y tras el anuncio que el grupo se separaría temporalmente, Timberlake comenzó una carrera como solista.
Además de su carrera musical, ha incursionado en la actuación y también es productor y empresario.
1. En qué estado de la Unión Americana nació Justin Timberlake?
a) California
b) Michigan
c) Tennessee
2. Su segundo nombre es:
a) Randall
b) Ronald
c) Russell
3. Nombre de su primer álbum de estudio, lanzado en 2002:
a) Cry Me a River
b) Justified
c) Like I Love You
4. ¿En qué año salió al mercado su segundo álbum FutureSex/LoveSounds?
a) 2005
b) 2006
c) 2007
5. Nombre de su tercer álbum de estudio, el cual llegó al mercado en 2013:
a) The 20/20 Experience
b) Suit & Tie
c) Mirror
6. ¿En qué canción de Madonna tuvo una participación?
a) Hung Up
b) Jump
c) 4 Minutes
7. ¿En cuál de los álbumes de Justin Timberlake se grabó la canción ‘Señorita’, sobre una chica con ojos cafés?
a) The 20/20 Experience
b) Justified
c) Man of the Woods
8. ¿Con quién ha estado casado desde 2012?
a) Jessica Biel
b) Britney Spears
c) Cristina Aguilera
9. Cantante con quien protagonizó el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl en 2004:
a) Britney Spears
b) Madonna
c) Janet Jackson
10. Película que protagonizó con Cameron Diaz en 2011:
a) Friends with Benefits
b) Bad Teacher
c) In Time
11. ¿Cuántos premios Grammy ha ganado a lo largo de su carrera?
a) 8
b) 9
c) 10
12. El álbum más reciente de Justin Timberlake llegó al mercado en 2024 y se llama:
a) Everything I thought It Was
b) Selfish
c) No Angels
Respuestas:
1 c / 2 a / 3 b / 4 b / 5 a / 6 c / 7 b / 8 a / 9 c / 10 b / 11 c / 12 a
Aciertos:
1-4 Principiante: ¿Has escuchado hablar de Justin Timberlake?
5-8 Intermedio: Buen trabajo, y que tengas un mejor resultado en el siguiente Metro Quiz.
9-12 Avanzado: Eres un verdadero fan de Justin Timberlake. ¡Felicidades!