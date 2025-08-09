Entretenimiento

Maelo Ruíz, Nelson Velásquez y Luister: viva lo mejor de la música y la tradición la Feria de las Flores

Conozca aquí la programación para disfrutar de artistas musicales y comediantes.

Fonda de Old Parr en la Feria de las Flores
Por Valentina Gómez

En el corazón de la Feria de las Flores hay un lugar que no solo preserva la esencia paisa, sino que la reinventa con música, estilo y mucha emoción. Es la fonda de Old Parr, instalada en el parqueadero del Éxito de El Poblado, un punto de encuentro para locales y visitantes que reúne humor, vallenato, salsa, reguetón, diseño local y gastronomía típica bajo un mismo techo festivo.

Desde su apertura, este espacio ha sido más que una fonda: es un homenaje vivo a nuestras raíces. Con El Social —referente de tradición y sabor paisa desde 1969— como anfitrión, y con una curaduría especial de emprendimientos a cargo de La Plaza de Wein, Old Parr resignifica la fonda como un lugar de encuentro auténtico, donde las costumbres se mezclan con nuevos códigos y la celebración fluye con orgullo.

Ya se han vivido dos noches memorables con Dálmata y Ñejo, que encendieron la fiesta con su flow urbano y letras inolvidables. Pero la rumba sigue: el 6 de agosto, DJs invitados y un grupo de vallenato pondrán el toque tradicional para disfrutar entre amigos. El 7, tras el desfile de autos clásicos y antiguos, el gran Alex Manga tomará la tarima junto a DJs y una agrupación de banda que le dará un giro inesperado a la noche.

El 8 de agosto será para los amantes de la salsa, con el legendario Maelo Ruiz acompañado por Armez y DJs invitados. El 9, el vallenato vuelve a brillar con Nelson Velásquez, ícono del género, junto a Luister, Armez, un grupo vallenato y DJs que mantendrán la rumba encendida.

Y para cerrar con broche de oro, el 10 de agosto —tras el desfile de silleteros— llega el gran remate oficial de la feria: artistas en vivo, vallenato y una fusión de sonidos para celebrar la vida con carácter.

La fonda de Old Parr es mucho más que tradición: es un espacio para reunirse, bailar, cantar y brindar por lo que somos. Aquí la trova se actualiza, el whisky se sirve con intención y las flores de Medellín encuentran un nuevo escenario para florecer con sabor y estilo.

