Lele Pons presume su figura a menos de un mes de convertirse en mamá

La influencer y cantante Lele Pons está viviendo una de las etapas más importantes de su vida: la maternidad. A finales de julio, la venezolana de 29 años dio la bienvenida a su primera hija, Eloísa, fruto de su relación con el cantante puertorriqueño Guaynaa. Desde entonces, su mundo ha girado por completo alrededor del cuidado de la pequeña.

Aunque ha decidido mantener un perfil bajo y compartir poco sobre su bebé, Lele sorprendió recientemente a sus seguidores con unas imágenes que muestran su asombrosa recuperación física a menos de un mes de haber dado a luz.

Recuperación y hermosa figura

En un carrusel de fotos compartido en redes sociales, la creadora de contenido mostró un comparativo de su figura durante el embarazo y su aspecto actual, usando un atuendo similar en ambas imágenes. El resultado dejó sin palabras a sus seguidores: un abdomen plano y una silueta tonificada que no revela rastros de su reciente embarazo.

El primero en reaccionar fue su esposo, Guaynaa, quien dejó un comentario cargado de humor y cariño: “Suave, porque así no se respeta la cuarentena”, dejando claro lo mucho que le atrae la nueva imagen de su pareja.

Una maternidad llena de amor y gratitud

Más allá del aspecto físico, Lele ha compartido que está disfrutando intensamente su rol como madre primeriza. En un video emotivo publicado en sus redes, expresó su gratitud por esta nueva etapa: “Eloísa, nunca en mi vida había sentido tanto amor y felicidad. Literalmente odio dormir porque la extraño muchísimo. Es tan hermosa, increíble, fuerte, activa y, sobre todo, sana”.

Estas declaraciones reflejan el profundo vínculo que la artista ya ha establecido con su hija, a quien dedica gran parte de su tiempo y energía.

Pausa temporal en su vida pública

Lele, quien se ha posicionado como una de las personalidades más influyentes en redes sociales a nivel mundial, ha optado por alejarse momentáneamente del foco mediático para concentrarse en su familia.

No obstante, sus seguidores esperan con entusiasmo su regreso a la actividad pública, donde seguramente combinará su faceta profesional con la nueva experiencia de la maternidad.