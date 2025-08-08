‘Uno vuelve siempre’ la emotiva película de Atlético Nacional que llega al cine

“Uno vuelve siempre” es una película emotiva, familiar y divertida que narra la historia de cinco hinchas y su amor por Atlético Nacional. Relata el proceso profundo de transformación al que se enfrentó el Club y cómo se levantó para escribir un semestre histórico e inolvidable en el 2024.

PUBLIMETRO COLOMBIA estuvo en la premier en Medellín, que contó con la presencia de los directivos del club y de David Ospina, capitán y referente del equipo; Edwin Cardona, William Tesillo y Matheus Uribe, quienes hicieron parte del triplete conseguido por la institución en el 2024-2025.

“Los mejores se juntan con los mejores y nos juntamos con los hermanos Ríos que son productor y director de la película, Mauricio y Camilo, con el ánimo de seguir engrandeciendo la historia de Atlético Nacional adentro y a fuera de la cancha, sin eximir las responsabilidades deportivas, pero sí con una firme convicción de que este equipo es capaz de hacer esto y más”, dijo Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional a PUBLIMETRO COLOMBIA.

Arango explicó que la película tiene un objetivo claro y es el de seguir conectando con la hinchada, “que se sientan orgullosos de la institución a la que pertenecen”. Además, aseguró que seguirán trabajando en otras historias para que los hinchas tengan presente a su equipo todos los días.

“Yo entiendo porque soy hincha, los malestares, las angustias, las incertidumbres, las críticas y las veo parte normal de lo que el hincha exige, porque este es un equipo al que se le tiene que exigir y nosotros asumimos esas críticas y esos comentarios con toda la altura y todo el respeto”, agregó el presidente. Sobre la película dijo que “es enfática en que el fútbol debe vivirse en paz, la rivalidad solo debe estar en la cancha”.

Por su parte, Camilo Ríos, director de la película, dijo que “es un honor para nosotros contar con la confianza de Atlético Nacional y tener la oportunidad de contar una historia de un equipo que significa tanto para tanta gente en el país”.

Ríos aseguró que “logramos una película muy bonita, que cuenta lo que fue el segundo semestre de Atlético Nacional en el 2024, que quedó campeón de la copa, de la Liga y de la Superliga, no sin sufrimiento, porque Nacional se transformó desde sus cimientos”.

La actriz Lida Beltrán interpreta a Francisca, una mujer a la que describe como “valiente, que no tiene pelos en la lengua, que tiene una fe y una esperanza firme. Para ella Nacional es su alegría y tiene una tienda verdolaga, nada más y nada menos que en Bogotá, donde hay una grandísima hinchada de Nacional. Además, representa a la mujer como hincha, porque también tenemos esa pasión por el fútbol”.

El protagonista es Santiago Torres, quien actúa por primera vez y contó que “la experiencia fue muy bonita, muy gratificante, yo que soy hincha de Nacional de toda la vida, representé a un hincha de Nacional que siempre está, que no deja de alentar en las buenas y en las malas”.

Sin experiencia actoral, Torres resumió su interpretación diciendo que “me empeliculé. Cuando me dieron el libreto estudié un montón, fueron noches estudiando, practicando y le metí todo el amor del mundo. Creo que yo me lo gané más que todo por el amor que le metí al personaje”.

Sobre la película David Ospina, arquero y uno de los protagonistas de la historia, dijo que “la película es muy emotiva, la gente se va a divertir un buen rato y uno siempre vuelve donde es feliz”. Justamente, sobre su retorno al club dijo que está “muy contento desde que llegué, es volver a casa, para mí motivo de orgullo y tratar de seguir ayudando a que este club siga creciendo”.

William Tesillo, defensa del equipo, también habló de la producción y dijo que “es un gran proyecto, ver cómo se pudieron ganar los tres títulos, todo lo que nos tocó pasar y que la gente lo vea, es espectacular”. Sobre la importancia de la hinchada agregó que “es importantísima, es el pilar para nosotros, lo que nos motiva a salir al campo. En la película sale una parte donde no tuvimos hinchada y es muy difícil jugar así”.

La película se estrena el todos los cines el próximo 14 de agosto y el Club anunció que quienes compren su entrada en preventa podrán participar por un viaje doble a Brasil, para acompañar al equipo en su partido frente a São Paulo por los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, el próximo 19 de agosto en el estadio Morumbí.

