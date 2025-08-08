Molotov regresa a Bogotá: 5 himnos de ayer y hoy para cantar sin parar

La espera terminó: Molotov regresa a Colombia este 22 de agosto de 2025 con un concierto que promete ser muy emocionante en el Movistar Arena de Bogotá. La banda mexicana, reconocida por su estilo irreverente y letras cargadas de crítica social, se prepara para una noche de energía pura, pogos y clásicos que han marcado a varias generaciones.

Si usted va a asistir, más vale que llegue con la garganta afinada, porque estas cinco canciones son infaltables para corear a todo volumen.

1. Gimme Tha Power

Este es el himno de protesta por excelencia de Molotov. Lanzado en 1997, se convirtió en una declaración contra la corrupción y los abusos del poder. Cuando suene en el Movistar Arena, usted sentirá cómo miles de voces se unirán para cantar al unísono.

Dato para fans: Forma parte del álbum ¿Dónde Jugarán las Niñas?, el disco que catapultó a la banda a la fama internacional.

2. Puto

Polémica, directa y cargada de energía, “Puto” es la canción que más pogos ha desatado en los conciertos de Molotov. Su ritmo frenético hará que usted salte, grite y se olvide del mundo por unos minutos.

3. Frijolero

Con su mezcla única de rap y rock, y una letra que denuncia la discriminación y el racismo, Frijolero es una pieza que trasciende generaciones. Usted no podrá evitar seguir cada palabra y sentir el poder del mensaje.

4. Hit Me

Riffs poderosos, ironía y humor negro. “Hit Me” es puro Molotov y en vivo suele desatar una conexión especial con el público. Usted querrá aprenderse la letra para no quedarse atrás.

5. Marciano

Divertida, pegajosa y perfecta para la fiesta, Marciano demuestra que Molotov también sabe prender el ambiente sin discursos políticos. Usted la cantará, reirá y saltará sin parar.

Información del concierto de Molotov en Bogotá

Fecha: 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 Lugar: Movistar Arena, Bogotá

Movistar Arena, Bogotá Hora: 8:00 p.m. (apertura de puertas a las 6:30 p.m.)

8:00 p.m. (apertura de puertas a las 6:30 p.m.) Boletas: Disponibles en TuBoleta.com

Molotov promete un espectáculo cargado de energía, con sus himnos más recordados y nuevas sorpresas para el público colombiano. Así que, si usted es fan del rock en español, no puede perderse esta cita que quedará grabada en la historia de los conciertos en Bogotá.