Melissa Martínez de ESPN lamentó la muerte de uno de sus maestros en el periodismo con emotivo homenaje

La costeña Melissa Martínez es una de las periodistas deportivas más reconocidas en Colombia, talentosa mujer que ha pasado por importantes casas editoriales como ESPN y RCN. Justamente esta mujer, y varios de sus colegas, no caben de la tristeza por el fallecimiento de uno de sus grandes maestros, mismo del que Martínez se despidió de una manera bastante emotiva.

El periodismo cafetero está de luto luego de que se confirmara el fallecimiento de Eugenio Baena Calvo, uno de los profesionales del área más reconocidos de la región Caribe, mismo que partió de este mundo terrenal a los 72 años, tras estar varios días hospitalizado en la clínica Neurodinamia de Cartagena; centro asistencial en el que sufrió un paro cardiorespiratorio fulminante.

Al conocer esta dura noticia Martínez decidió extender su pésame haciendo uso de lo masivo de su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula tres millones de seguidores, mediante una historia en la que expresó:

“Te quiero mucho negro. Dios te reciba en su gloria, gracias por ser siempre tan caballero, buen compañero y maravilloso profesional. En mi corazón”, manifestó la mujer que también trabajó en Noticias RCN.

¿Quién era el esposo de Melissa Martínez?

Actualmente, Melissa es una de las solteras más cotizadas, luego de que en 2022 terminara su matrimonio con el futbolista Matías Mier, hombre con el que se había jurado amor eterno en el altar en el año 2019, en una hermosa ceremonia que tuvo lugar en la ciudad de Santa Marta. Aunque ninguna de las partes reveló las razones de su separación, muchos aseguran que una infidelidad está de por medio, ya que el hombre que hizo parte del Independiente Santa Fe inició un nuevo idilio solo meses después de su divorcio.