Miguel Polo Polo dedicó sentido mensaje de cumpleaños a su hermana menor: “la persona que mi corazón más ama”

La hermana menor del congresista hizo parte del reality MasterChef de RCN.

Valeria Polo, hermana del congresista Polo Polo
Valeria Polo, hermana del congresista Polo Polo (@miguelpolopolo)
Por Nicole Castro

Miguel Polo Polo es un conocido congresista, administrador público y político colombiano .Actualmente, es miembro de la Cámara de Representantes de Colombia para el periodo 2022-2026, representando a las comunidades afrocolombianas. Polo Polo ha sido un activo opositor del gobierno de Gustavo Petro, al cuestionar las decisiones que toma el mandatario y también las ideologías de su partido, por lo que suele ver envuelto en sulfurosas peleas en el ámbito político.

El representante a la cámara tiene una hermana menor, quien es chef y hace contenido de recetas, se trata de Valeria Polo, quien estuvo de cumpleaños el 6 fe agosto. Por el especial día, Polo Polo compartió un carrusel de fotos junto a ella, de cuando tan solo eran unos pequeños, también de su etapa en el colegio y como están actualmente.

Junto a las fotos dejó un extenso pero tierno mensaje hacia Valeria, primero indicando que es una mujer sumamente inteligente y que había tenido el mayor puntaje de ICFES en el colegio que estudiar juntos: Cuando me estaban robando la curul a la Cámara en 2022, ella se dio cuenta de dónde estaban haciéndome el fraude y se lo mostró a los abogados, y gracias a Dios que le mostró eso, ¡pudimos ganar", expresó Polo polo.

Además indicó que Valeria es la persona que más y que no hay nadie sobre la tierra a quien ame más de ella. “28 años junto a ella, y aunque nuestras peleas son las más terroríficas del mundo (mis amigos lo han visto), nuestro amor es el más grande: mi cómplice, ella me acompaña hasta el fin del mundo si toca… y yo a ella", agregó el congresista para recordar varios momentos junto a su hermana.

“Dios envió un ángel –hasta hoy no sabemos quién fue– y le dije que la sacara a ella primero. Esa persona la llevó a la orilla y luego volvió por mí. Ese es el nivel de amor que le tengo," fueron las palabras con las que terminó el mensaje hacia su hermana.


