Miguel Polo Polo dedicó sentido mensaje de cumpleaños a su hermana menor: “la persona que mi corazón más ama”

Miguel Polo Polo es un conocido congresista, administrador público y político colombiano .Actualmente, es miembro de la Cámara de Representantes de Colombia para el periodo 2022-2026, representando a las comunidades afrocolombianas. Polo Polo ha sido un activo opositor del gobierno de Gustavo Petro, al cuestionar las decisiones que toma el mandatario y también las ideologías de su partido, por lo que suele ver envuelto en sulfurosas peleas en el ámbito político.

PUBLICIDAD

Puede leer: Llueven comentarios hacia Miguel Polo Polo al compartir fotos con quien sería su novia, ¿no le creen?

El representante a la cámara tiene una hermana menor, quien es chef y hace contenido de recetas, se trata de Valeria Polo, quien estuvo de cumpleaños el 6 fe agosto. Por el especial día, Polo Polo compartió un carrusel de fotos junto a ella, de cuando tan solo eran unos pequeños, también de su etapa en el colegio y como están actualmente.

Junto a las fotos dejó un extenso pero tierno mensaje hacia Valeria, primero indicando que es una mujer sumamente inteligente y que había tenido el mayor puntaje de ICFES en el colegio que estudiar juntos: “Cuando me estaban robando la curul a la Cámara en 2022, ella se dio cuenta de dónde estaban haciéndome el fraude y se lo mostró a los abogados, y gracias a Dios que le mostró eso, ¡pudimos ganar", expresó Polo polo.

Además indicó que Valeria es la persona que más y que no hay nadie sobre la tierra a quien ame más de ella. “28 años junto a ella, y aunque nuestras peleas son las más terroríficas del mundo (mis amigos lo han visto), nuestro amor es el más grande: mi cómplice, ella me acompaña hasta el fin del mundo si toca… y yo a ella", agregó el congresista para recordar varios momentos junto a su hermana.

“Dios envió un ángel –hasta hoy no sabemos quién fue– y le dije que la sacara a ella primero. Esa persona la llevó a la orilla y luego volvió por mí. Ese es el nivel de amor que le tengo," fueron las palabras con las que terminó el mensaje hacia su hermana.



