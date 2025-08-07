Erika Zapata de ‘Noticias Caracol’ reveló que teme a quedarse “solterona” tras la infidelidad que vivió

La periodista Erika Zapata es una de las reporteras más queridas por los televidentes. Su estilo cercano y genuino al contar las noticias desde Antioquia ha hecho que muchos se identifiquen con ella, no solo como comunicadora, sino como persona y lo que comparte con sus seguidores.

El pasado 12 de julio, Erika sorprendió a sus seguidores al compartir fotos y videos llorando en redes sociales. En ese momento, no dio mayores detalles, pero recientemente decidió abrir su corazón y hablar con franqueza sobre lo que ocurrió: una experiencia amorosa que terminó en desilusión.

“Me rompieron el corazón. Había conseguido mi primer novio y resulta que me estaba engañando con otra persona”, confesó en una entrevista, con la emoción aún a flor de piel. “No estaba preparada para que se burlaran de mí. Soy tan honesta en este mundo tan infiel, que cuando eso me pasó, yo no supe cómo actuar”, agregó.

La presentadora contó que, durante días, no sabía cómo sobrellevar el dolor. Llorar se convirtió en su forma de procesar lo que había vivido. Con el paso del tiempo, sin embargo, logró reponerse y reflexionar sobre lo que significa amar con entrega en tiempos en los que la sinceridad no siempre es correspondida. Recordó entre risas lo intensa que fue su etapa de enamoramiento, reconociendo que se había involucrado profundamente.

A pesar de esta experiencia, Erika aseguró que no ha perdido la fe en el amor. Aunque ahora es más cuidadosa, no descarta la posibilidad de volver a enamorarse. Eso sí, reconoce que la exposición pública también le ha hecho cuestionarse si quienes se le acercan lo hacen por interés o por sentimientos genuinos.

“Me da miedo quedarme solterona”, dijo entre risas, dejando ver su lado más humano y auténtico. También comentó que sueña con encontrar a una pareja que la valore, que la respete y que no tenga miedo de compartir la vida con alguien expuesto a la mirada de todos. Porque, más allá de su rol como periodista, también está el deseo de compartir desde el corazón.