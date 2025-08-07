Dj Exotic confesó que estuvo 25 minutos muerto tras el atentado que sufrió en Cali

Daniel Alejandro Salinas más conocido como DJ Exotic, sufrió de un fuerte atentado contra su vida el 3 de noviembre del 2024, al ser víctima de una balacera en el motel Rey de Corazones en Cali. Allí se estaba dando una fiesta privada, mientras estaba allí el dj recibió un disparo en una de sus piernas, razón por la que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica.

Tras dos meses de recuperación, Salinas reapareció en sus redes sociales para el mes de enero del 2025, luciendo mucho más delgado y débil. En el mes de junio se le vio cumpliendo con su tratamiento y en fisioterapias por la grave lesión en su pierna. Por otro lado, el artista tuvo su primera aparición en medios, en el podcast ‘Crimen y Castigo’ de la emisora W.

Dj Exotic reveló que estuvo “muerto” por 25 minutos

El artista reveló que desde el principio tuvo un extraño o mal presentimiento por esta presentación, indicando que el nunca fallaba cuando intuía este tipo de cosas. La presentación de Dj Exotic no había empezado, apenas estaban conectando sus equipos cuando el recibió el impacto: “Cuando yo me vi, era que yo decía, me cayeron las balas del ataque, estoy herido, pero no podía ni siquiera hablar, yo quedé en shock en ese momento”, expresó.

El total de balas que recibió fueron 6, las cuales comprometieron su abdomen y sus piernas, por lo que al llegar al centro hospitalario fue intervenido quirúrgicamente y tuvo que ser reanimado, al estar por un gran lapso de tiempo sin signos vitales. “Reanimación por más de 25 minutos. Lo normal son 8 minutos que te tienen que reanimar, si no, para la morgue. Estuve muerto, claro, 25 minutos muerto total”, reveló Exotic.

Además de que tenía conocimiento de que la mayoría de personas en el lugar tenían armas y que eran “delicadas”, pero que nunca espero verse en vuelto en esa situación. Otro de los punto que toco, es como los medios lo dieron por muerto, por lo que la madre del artista tuvo que pedirle a Marcela Reyes, expareja y madre de su hijo, que saliera a aclarar la situación.