Concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena fue aplazado tras disturbios entre barras dentro del recinto

Lo que prometía ser una noche de fiesta y cumbia villera terminó empañado por un hecho lamentable. El concierto de Damas Gratis, agrupación argentina ícono de la música popular y de múltiples cánticos de barras en Colombia y el extranjero, fue aplazado tras una pelea entre hinchas a las afueras y en los pasillos del Movistar Arena de Bogotá.

Según reportaron varios asistentes, la confrontación entre miembros de diferentes barras puso en riesgo la integridad del público y afectó el mobiliario del recinto. Videos que circulan en redes sociales muestran momentos de caos, gritos y agresiones físicas, justo antes de que iniciara el espectáculo.

Aunque muchos fanáticos estaban animados por ver a Pablo Lescano y su banda en vivo, la situación obligó a la organización a suspender el show como medida preventiva.

Además de la pelea, algunos usuarios han denunciado que la respuesta de las autoridades fue tardía, lo que habría contribuido al desorden generalizado y a que los daños o agresiones se extiendan.

El incidente ha sido ampliamente criticado en redes sociales, donde se cuestiona la falta de controles y de cultura de convivencia en eventos masivos. Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial por parte del Movistar Arena y los organizadores del evento respecto a una posible nueva fecha o la cancelación del evento.