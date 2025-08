Karina García de ‘Lo Sé Todo’ reveló que ella y sus hijos están siendo amenazados

Ya se completan casi dos meses desde el final de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, formato de RCN del que salió victorioso el costeño ‘Altafulla’; hombre que no solo salió del audiovisual con $400 millones en el bolsillo, también con un nuevo amor, la modelo Karina García, mujer que recientemente alertó que está recibiendo amenazas contra su integridad y la de sus hijos.

PUBLICIDAD

Desde que salió del reality de ‘Nuestra Tele’, el nombre de Karina se ha convertido en una constante en las redes sociales, y más tras el anuncio del programa ‘Lo Sé Todo’, de convertirla en una de sus presentadoras invitadas por una semana.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Se rumora que Karina García sería la protagonista de nueva versión de ‘El cartel de los sapos’ y desata polémica

Karina García y Altafulla en RCN (RCN)

Dentro de las temáticas que le tocó tratar a Karina en su nuevo trabajo, resaltó todo lo relacionado con la delicada situación que vive Laura G, también participante de LCDLFC2, quien asegura haber recibido amenazas de su expareja el empresario Juan Martín Palomo.

Sin pensarlo y sin quererlo, Karina terminó metida en este bololó, hasta el punto que también está recibiendo amenazas que están afectando incluso a sus retoños Isa y Valentino. Así lo hizo saber frente a las cámaras del formato de chismes en Canal Uno.

“Yo normalmente no suelo responder a las cosas que se dicen de mí. Siempre trato de estar al margen de cada comentario, de cada chisme, y mis fanáticos lo saben, pero esto ya es otro nivel. Que ya quieran atentar contra mi vida es algo que realmente me preocupa porque yo soy mamá”, manifestó García.

“Soy una mujer que no le hace absolutamente daño a nadie, yo no sé cuáles son los problemas que esta nena tiene conmigo, me saca de base. Si algo le llega a pasar a mí o a mis hijos, ustedes ya saben”, añadió.