Tiktoker rolo se descalabró en Andrés Carne de Res por ladrillo que se cayó del baño

Nuevamente, el nombre del restaurante Andrés Carnes de Res es tendencia en las redes sociales, por algo que no está relacionado con su comida o sus apetecidas noches de rumba. En esta ocasión, un reconocido creador de contenido denunció que un ladrillo le cayó encima en el establecimiento, situación a la que se le sumó la supuesta negligencia del personal del lugar.

Josué Rodríguez es el nombre del protagonista de esta historia, quien hasta el momento se sigue preguntando: ¿Por qué le pasan estas cosas? Por medio de un clip en TikTok, que rápidamente sobrepasó las 380.000 reproducciones, el joven denunció que el pasado 1° de agosto le cayó un ladrillo en su cabeza mientras se dirigía al baño del comercio a eso de las 12:30 a.m.

En el clip Rodríguez fue enfático en afirmar que el objeto le hizo una herida considerable en su cabeza, lo que le generó una considerable perdida de sangre; algo que, según él, no le importo al vigilante del sitio, quien ni siquiera le ofreció los primeros auxilios.

A todo esto se le suma que, acorde a las palabras del influencer, los dueños del sitio no se preocuparon por su estado de salud, a pesar de que él les comunicó todo lo sucedido. Finalmente, Josué aseguró que evaluará la posibilidad de tomar medidas legales al respecto; por lo que decidió realizarse varios exámenes médicos.

“Todo el mundo quedó en ‘shock’. Seguramente por el trago que había tomado en el momento no sentí dolor, pero no pasaron ni 10 segundos y tenía la cara empapada de sangre. (...) El guardia que estaba en el baño no nos quería dejar entrar, aun viendo como yo estaba. (...) Nos apuraron, nos regañaron y se rieron. (...) Ese señor nunca se preocupó por nada”, fue parte del relato del influenciador.