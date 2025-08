“Ningún país ha sacado de la pobreza a sus habitantes por medio de subsidios”: Jefferson Mena, exgobernador de Chocó

El chocoano Jefferson Mena Sánchez, quien fungió como gobernador de su departamento en 2020, lanzó recientemente su libro ‘Una nueva estrategia para el Pacífico colombiano’, tomo en el que basado en datos técnicos da a conocer una serie de propuestas provenientes de sus casi tres décadas de experiencia como servidor público y conocedor de varios de los rincones de esta zona del país, que concentra el 31% de la pobreza de la Nación, según cifras del DANE de 2018.

En entrevista para el diario gratuito más grande del mundo, Mena Sánchez desglosó algunas de las motivaciones que lo llevaron a plantear su texto, mismo en el que recaen las esperanzas de futuro de más de un millón de personas que habitan 46 municipios del Pacífico: 31 del Chocó, 3 del Pacífico Caucano, 11 del Pacífico Nariñense y la ciudad de Buenaventura.

“La motivación es la gran preocupación que tengo por cambiar la realidad de esta zona del país, que es la más retrasada, la más pobre, que tiene los niveles más altos de miseria y de necesidades básicas insatisfechas. No puede ser que este país eh continúa avanzando, mientras que hay más de 1 millón de habitantes en la zona del Pacífico que básicamente no tienen que comer y que ven alejadas las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida”, afirmó Jefferson.

“Este libro se convierte en un llamado a los gobiernos venideros para ejecutar líneas de desarrollo que efectivamente garantice un nivel de vida a estas comunidades; de esas que provienen de la zona en la que yo nací y me críe y de la que me siento muy orgulloso”, añadió.

Esta obra, compuesta por 381 páginas y realizada bajo el sello de Editorial Planeta, plantea nueve capítulos en los que se hace un reconteo histórico de la región, desde la llegada de los españoles; el planteamiento de las políticas gubernamentales amparadas bajo la constitución de 1991, como la creación del Sistema General de Participaciones; así como un análisis sobre el cambio brusco de la distribución del PIB desde la última carta magna, que llevó a que los “chocoanos tengan el PIB más bajo de la región y no llega a ser ni la quinta parte de los bogotanos”.

A todo esto se le suma un reconteo histórico de los planes de desarrollo en procura de dar respuesta al ¿Por qué ha fracasado la inversión en el Pacífico?; tema central en varios de los debates venideros para todo lo relacionado con las elecciones en Senado, Cámara y por supuesto, la Presidencia. Es por ello que Mena Sánchez es enfático en afirmar que su libro no tiene ninguna bandera política de por medio y que sus planteamientos para la creación de políticas futuras por parte de los legisladores, quienes para él, tienen que tener en cuenta, entre otras cosas, el replanteamiento de los subsidios.

“Este no es un libro político, es un libro técnico. Es un libro de desarrollo económico que busca plantear a los constructores de la política pública y a los que tienen la responsabilidad de implementarlo, una ruta de acción para sacar adelante esta región con un amplio énfasis en el realismo. Acá no hay ningún color político, precisamente esta obra se quiere alejar de ese ámbito para que no existan trabas a la hora de abrir la discusión sobre el desarrollo de esta zona del país”, argumentó.

“Yo he tenido reuniones con diferentes candidatos a la Presidencia en aras de hacerle conocer la propuesta que se plantea en este libro y comprometiéndonos para que hagan parte de sus planteamientos de campaña. He tenido un feedback bastante bueno, pero, pero también hay candidatos que no les interesa, que se nota que no les interesa en este tema”, añadió.

¿Qué opina sobre las políticas de subsidios en Colombia?

“Yo no conozco una sola, una sola experiencia a nivel mundial que haya logrado sacar a la gente de la pobreza por medio de subsidios. El subsidio es una especie de esclavitud 2.0 que ancla a las comunidades en la pobreza. Si bien es cierto los subsidios son recibidos por estas familias con cierta esperanza, lo cierto es que los gobiernos lo han utilizado sobre todo para darles como unos incentivos que no generan progreso, que no generan desarrollo, que no generan productividad”, expresó.

“Es por eso que pensamos que teniendo una región con tantas potencialidades como el Pacífico colombiano, una región que ha sido aprovechada por países como Chile, Perú y Ecuador, Colombia debe de pensar en la posibilidad, debe empezar a pensar en la posibilidad de sacar el máximo provecho a las ventajas geoestratégicas que tienen esta zona y sacando adelante estas potencialidades mejorar los índices de pobreza, mejorar los índices de miseria, mejorar los índices de conectividad y mejorar los índices de necesidades básicas y satisfechas que hoy presentan a esta región como la más atrasada en términos de desarrollo económico con el país”, cerró.