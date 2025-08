Hernán Orjuela le pidió al Gobierno Petro por la seguridad de Day Vásquez

El caso que la justicia le adelanta a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, volvió a tomar relevancia en redes luego de la publicación de unos chats de la expareja del acusado, Day Vásquez, mismos por los que muchos han pedido por la protección de su vida, incluso desde los Estados Unidos, por parte del expresentador Hernán Orjuela.

En la mañana del pasado domingo 3 de agosto la periodista y candidata a la Presidencia, Vicky Dávila, dio a conocer los pantallazos de una las conversaciones de WhatsApp entre Nicolás y Day en el periodo del 2021 y el 2022, en los que hablaban, entre otras cosas, de uno de los viajes del primer mandatario a Ibagué, en el que el lider del Pacto Histórico se habría intoxicado.

Nicolás Petro en su luna de miel con Day Vásquez El presidente Gustavo Petro ha tenido duras posiciones sobre los ciudadanos que acumulan más riqueza en Colombia. Fotos: Redes sociales y Andrea Puentes (Presidencia de la República)

Tras esta situación, Vásquez aprovechó lo masivo de sus redes para revelar que lo emitido por Dávila es 100% real, e incluso dio a conocer que no piensa atentar contra su vida:

“La lista es larga y no se me olvida nada”, “A mí poco o nada me interesa la vida privada de las personas, así como a ellos les importa poco o nada mi seguridad”, “Hay un proceso en el que hay un millón de pruebas irrefutables y dicen que es un montaje, Montaje el que están viendo”, y “Por cierto, no me quiero suicidar”, son algunas de las publicaciones que ha realizado Vásquez en su cuenta de ‘X’.

Estas publicaciones están en concordancia con las palabras emitidas por el abogado de Vásquez, Alait Freja Calao, a la emisora Blu Radio, quien alega que su defendida está siendo víctima de varias amenazas, a lo que se le suma que su esquema de seguridad se le ha sido retirado, tanto por parte de presidencia como por el que le debería proveer la Fiscalía.

Ante esto, Orjuela, expresentador de ‘Sábados Felices’ de Caracol, hizo uso de su perfil en ‘X’ donde acumula 226.000 seguidores, para pedirle a los entes encargados que velen por la seguridad de Vásquez con las siguientes palabras: “Ojo con la vida de Day Vásquez, ojo”.