¿Cuánto sabes sobre Jennifer Lopez?

Jennifer Lopez nació el 24 de julio de 1969 y desde los cinco años mostró interés y aptitudes para el baile y el canto, y fue durante los años noventa cuando la carrera de Jennifer Lopez ascendió como la espuma.

Después de participar en diversos programas de televisión, mostró su talento como actriz en varias películas que la llevaron a la fama internacional. En esa misma década, lanzó su primer álbum de estudio.

Pon a prueba tus conocimientos sobre esta estrella.

1. ¿En qué sector de Nueva York nació Jennifer Lopez?

a) Bronx

b) Brooklyn

c) Manhattan

2. Sus padres son de origen:

a) Dominicano

b) Puertorriqueño

c) Mexicano

3. Su primer papel protagónico en la pantalla grande fue en esta película de 1997:

a) My Family

b) Money Train

c) Selena

4. Película que coprotagonizó con George Clooney en 1998:

a) Anaconda

b) Out of Sight

c) U Turn

Jennifer Lopez. Si hay una mujer que es capaz de absolutamente todo y fragmentarse en más de una vocación, definitivamente es ella. Foto: Everwest/Wikipedia.

5. Nombre de su primer álbum de estudio, el cual salió al mercado en 1999:

a) On the 6

b) J Lo

c) This is me…

6. En qué año se convirtió en la primera persona en tener el puesto número uno en la música (por su segundo álbum de estudio) y en el cine (The Wedding Planner), en la misma semana:

a) 2001

b) 2002

c) 2003

7. Película que protagonizó junto con Richard Gere en 2004:

a) Gigli

b) An Unfinished Life

c) Shall We Dance?

8. ¿Cuántas veces ha sido nominada a un premio Grammy?

a) 1

b) 2

c) 3

9. Su álbum de estudio más reciente, lanzado en 2024, fue:

a) Brave

b) Love?

c) This Is Me… Now

10. ¿Cuántas veces ha estado casada Jennifer Lopez?

a) 2

b) 3

c) 4

11. En qué año estuvo a cargo, junto con Shakira, del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl:

a) 2019

b) 2020

c) 2021

12. Nombre de la gira que está realizando actualmente:

a) Up All Night

b) It’s My Party

c) This Is Me…Now

Respuestas:

1 a / 2 b / 3 c / 4 b / 5 a / 6 a / 7 c / 8 b / 9 c / 10 c / 11 b / 12 a

Aciertos:

1-4 Principiante: Te falta mucho para poder considerarte fan de J Lo.

5-8 Intermedio: ¡Buen trabajo! Seguramente aprendiste varias cosas acerca de su vida en este quiz.

9-12 Avanzado: ¡Felicidades! Sigues de cerca la carrera de la también llamada “La diva del Bronx” y “Jenny from the block”.