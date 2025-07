Rafael Santos y Jimmy Zambrano presentan su cautivador sencillo ‘Caracoles de Colores’, un homenaje a Diomedes Díaz

El vallenato ha evolucionado con los años hasta convertirse en un pilar de la identidad musical colombiana, capturando el corazón de diversas generaciones y forjando una huella histórica indudable. Figuras legendarias como Diomedes Díaz y su dinastía son testimonio de este impacto y a pesar de su partida en 2013, varios de sus hijos, entre ellos Rafael Santos Díaz, han sabido preservar y expandir su legado musical, exhibiendo con maestría su esencia y talento en el vallenato.

En este 2025, Rafael Santos alcanza 25 años precisamente de carrera musical, la cual inició siendo tan solo un niño, influenciado, por supuesto, por su padre, quien ha sido su mayor inspiración al lanzar recordados temas como ‘El turpial’, ‘Locamente enamorado’ y ‘Buscaré quien me quiera’.

Sin embargo, este festejo de más de dos décadas no podía terminar de esta manera, ya que recientemente lanzó su nuevo álbum ‘Inmortal’, un homenaje a Diomedes Díaz en el que interpreta algunas de sus icónicas canciones, pero esta no es la única sorpresa, pues Rafael Santos deseó que este gran homenaje estuviera acompañado de artista de primera talla y no solamente del género vallenato, pues contó con figuras del género popular, regional mexicana, hasta merengue y desde Publimetro tuvimos la oportunidad de charlar sobre lo que significa para él este álbum junto a su acordeonero Jimmy Zambrano.

Sin duda, una de las primeras canciones que marca este álbum ‘Inmortal’ es ‘Caracoles de colores’ un tema que si bien fue lanzado originalmente por Aníbal Velásquez, en el año 1997, fue interpretado por Diomedes Díaz e Iván Zuleta llevándola al éxito en todos los rincones del país. Hoy, Rafael Santos le da un giro no solo con al son de su acordeonero Jimmy Zambrano, sino también acompañado de la música regional mexicana de la mano de Germán Montero, donde fueron varios los recuerdos que llegaron a sus memorias:

“La interpretación de la que invitamos es Germán Montero, que es un excelente cantante sinaloense de música de banda y esto es primera vez que se hace en el vallenato, primera vez que se fusiona vallenato auténtico con banda música banda sinaloense. Además, Caracoles de colores nos recuerda Diomedes, nos recuerda sus seguidores, nos recuerda la playa, el Caribe, los colores, el mar. Entonces, de tal manera, es una canción que nos llena, nos invita a ser feliz” sostuvo Rafael Santos.

‘Caracoles de colores’ me recuerda que Colombia está lleno de mucho talento, de mucha alegría, de mucho folclor y que es una canción icónica que hizo el maestro Aníbal Velásquez en su tiempo, la segunda versión fue del gran Diomedes Díaz que la hizo éxito en toda Colombia y ahora venimos con una versión en banda sinaloense junta junto a Germán Montero, un artista mexicano, el cual le agregamos ese aditivo de dos géneros que son muy orgánicos como las bandas sinaloenses y el vallenato”, fueron las declaraciones de Jimmy Zambrano.

Una de las grandes sorpresas en este nuevo álbum fue el invitar a artistas de otros géneros como lo fueron Arelys Henao, una de las máximas exponentes del género popular, así como también a Wilfrido Vargas, destacada figura del merengue y la música tropical, que como fue mencionado por Santos es la primera vez que un artista vallenato integra de tal manera otros géneros en un mismo álbum.

“Hicimos esa fusión y nos quedó super bacano. Precisamente fue hacer esta apuesta que en medio de todo es arriesgada, pero siento que le ha gustado a la gente. Es que la pasión de este proyecto son invitados con diferentes géneros musicales, porque es que ya Dios me las grabó y las hizo éxito. Entonces nos decidimos cranearnos esta modalidad de invitar a artistas de la talla de mi padre. Artistas como la reina de la música popular Arelys Henao, que fue la primera que lanzamos, después con el rey del merengue Wilfrido Vargas y con Germán Montero, que es el rey de la música banda allá en México.

Fue el plus del proyecto de invitar artistas diferentes géneros que les gustara la música de Diomedes y de hecho los invitamos y ellos mismos escogen la canción de cada uno hemos aprendido muchas cosas, digamos que Arelys que fue un ángel para mi carrera, siempre va a ser un ángel para mi carrera, canta muy hermoso”.

Pero al interpretar algunas canciones de este álbum, el dolor y el amor estuvieron presentes, pues Diomedes Díaz, padre de Rafael Santos en este 2025 cumple sus 12 años fallecimiento, a pesar del tiempo trascurrido su hijo asegura que piensa a diario y el amor hacia él sigue intacto, por eso busca que cada una de sus canciones siga resonando en cada esquina:

“Porque ya lleva 12 años de haberse ido para el cielo, nos quedan sus canciones, sus recuerdos. A mí, por lo menos que soy su hijo, me quedan muchos recuerdos y era hora de hacerle un homenaje, pero berraquísimo de la talla de mi padre y con la confianza y la responsabilidad que tengo como su hijo mayor y también en la música, porque varios de mis hermanos también se dedican a esto.

Yo por lo menos lo represento con mucho respeto, con mucho amor y esa esencia que yo le pongo a la música cerca de él, hace recordar presencialmente a mi padre.

Cuando yo estoy en el escenario, la gente llora y me dicen ‘No, es que te pareces mucho a tu papá y tu voz no los hace recordar mucho’. Entonces, tengo cosas naturales que de verdad me aferran a mi padre y por eso lo honro, porque realmente él me dio mucho amor, mucho cariño. Llevo 25 años de carrera artística y en cada uno de mis trabajos discográficos, hay una canción inédita de mi padre.

Por lo menos la primera que yo grabé, se llamó ‘El turpial’, es de la autoría de mi padre y me la entrego inédita. Son cosas que me marcan mucho más que ser hijo de Diomedes, que en la música soy, digamos, un representante escogido por él para salir a cantar y decir, no solamente soy hijo de Diomedes, sino que soy hijo de Diomedes y por medio de mi canto está mi padre y por medio de mi padre está el cariño.

Con la versatilidad que caracteriza a Rafael Santos y a Jimmy Zambrano esperan poder seguir conquistando a su público con este nuevo álbum ‘Inmortal’, además de levar su música no solo a diferentes lugares de Colombia sino también del mundo para que sigan conociendo y disfrutando del género vallenato, manteniendo vivo ese legado que vio construir durante años a su padre Diomedes Díaz y por ende, seguir cosechando esta pasión musical que hoy es su mayor enfoque:

“Yo me lancé de 17 años en el año 98 con el deseo de aportarle un granito de arena a mi dinastía y por qué no al folclore vallenato, como un exponente original, con dinastía y todo. Entonces, yo digo que es mi responsabilidad mantener vivo y vigente este legado para las generaciones nuevas de seguidores.

Me siento muy agradecido con Dios porque me da la oportunidad de poder llegar al corazón de la gente que no es fácil. Unos llegan y se van ahí mismo, otros llegamos y nos quedamos y eso es lo que por lo que trabajamos cotidianamente en nuestras presentaciones, en nuestros eventos en vivo, como tenemos ahorita giras para Estados Unidos, para México, para Chile, para Venezuela, para República Dominicana y terminamos aquí en Colombia”.