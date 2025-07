Jessica Cediel se le metió al camerino a los jugadores de Santa Fe en El Campín

Aunque ahora brilla en la televisión estadounidense, la bogotana Jessica Cediel aún sigue latente en la retentiva de quienes la vieron en formatos como ‘Muy Buenos Días’, ‘La Voz’, y ‘La Descarga’; mujer que, firme con sus raíces, dejó a muchos atónitos al revelar el equipo del futbol colombiano del que es hincha y de paso decidió vivir una experiencia exclusiva en la que pudo estar en el camerino, y junto a los jugadores.

Ya son 10,3 millones de seguidores los que acumula Cediel en su cuenta de Instagram, plataforma en la que mostró la emoción que generó al vivir de cerca un partido de Santa Fe, equipo que en la noche del pasado martes 29 de julio, enfrentó al Inter Palmira por la Copa BetPlay, cotejo que los ‘leones’ ganaron por dos goles, tantos marcados por Ángelo Rodríguez y Santiago Mosquera.

Jessica se fue junto a uno de sus sobrinos al Nemesio Camacho El Campín, para vivir las sensaciones que enfrenta un futbolista antes de entrar a un encuentro deportivo; entrando, entre otras zonas, a los camerinos, sentarse en la banca de suplentes, estar en el pasillo en el que se hace la entrada al campo, e incluso saludar a los futbolistas una vez se bajaron del bus. El clip de Cediel generó amores y desamores, reacciones que se vieron reflejadas en los comentarios.

“Del lado correcto de la historia”, “Que envidia estar en el camerino del equipo más grande de Colombia”, “Jessi es del mejor equipo, las lindas sí saben”, “Yo no sabía que eras santafereña”, “Yo soy de Millonarios, se me acaba de romper el corazón”, “Antes me encantaba, ahora la amo”, “Tenía que tener un defecto”, y “Hermosa leona”, se lee en la publicación.