Expresentadora de RCN mostró su molestia tras malos tratos de participante de ‘MasterChef’, “estoy afectada”

‘MasterChef Celebrity’ es un programa de entretenimiento del Canal RCN que ha dado de qué hablar en las noches colombianas, pues durante varias temporadas se ha encargado de reunir a diferentes celebridades para probar sus dotes en la cocina más importante del mundo y por ende, lograr llevarse el premio de los 200 millones de pesos. Sin embargo, cada uno de los retos no son sencillos y en ocasiones la tensión y el deseo de ganar son más fuertes, trayendo consigo algunas rivalidades.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Claudia Bahamón, de ‘MasterChef Celebrity’, mandó sorpresivo mensaje para su exesposo, Simón Brand, ¿de qué se trata?

Para muchos, algunos de los retos más difíciles son aquellos en los que deben cocinar grupalmente debido a las diferentes personalidades e ideas con las que cuentan cada uno de los participantes. Durante uno de los más recientes capítulos del ‘reality’ de RCN, la tensión cruzó los límites luego de que el actor Jorge Herrera cruzara los límites y tratara mal a Violeta Bergonzi otra de las presentadoras tildándola de “imbécil” e incluso de “bestia”.

Ante el hecho, las diferentes reacciones no se hicieron esperar por parte de los televidentes y por supuesto, de la misma presentadora, quien a través de sus redes sociales aseguró: “Estoy afectada porque como me dijo bestia e imbécil Don Mister Jorge, entonces eso me bajó la moral, por eso nos fue mal hoy. Tengan en cuenta que Don Jorge me trata mal y ahí si ustedes no dicen nada, pero bueno va punteando. Mañana hay reto de eliminación, espero que ese lo vean porque va a estar heavy metal”.

Cabe resaltar que hasta el momento Jorge Herrera no se ha referido a este tema por medio de sus redes sociales, ya que para muchos no fue la manera de llevar la situación, pues además de tratar mal a una mujer, también el hombre cuenta con una mayor edad, motivo por el cual debería controlar sus emociones.

¿Quiénes serían los finalistas de ’MasterChef Celebrity’?

Aunque con certeza se desconoce quiénes serán los finalistas de MasterChef Celebrity 2025, lo cierto es que en redes sociales han sacado a relucir algunos nombres asegurando que estas figuras serían las finalistas como lo son Alejandra Avila, Violeta Vergonzi, Carolina Sabino y Valentina Taguado.

Si bien, esta información solo será revelada en algunas semanas, los televidentes desde ya sacan sus propias conclusiones.