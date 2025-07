Isa del ‘Desafío’ dejará de hacer contenido para adultos por esta razón

La edición 2025 del reality de competencia ha sido uno de los más polémicos en su historia, ya que recibió comentarios contundentes sobre la participación de modelos webcam y creadores de contenido para adultos. Incluso, en redes sociales llegaron, inclusive, a mencionar que ese sería el motivo por el cual no verían esta nueva temporada.

Isa, fue una de las participantes del reality que abiertamente confesó que se dedicaba al contenido para adultos, pero al parecer, ha decidido dar un paso al costado sobre dicha creación de contenido.

Isa del ‘Desafío’ abandona el contenido para adultos

Tras ser la más reciente eliminada del reality de competencia, dedició sincerarse ante las cámaras de Caracol la profesión que dejará a un lado con la que llegó a trabajar desde la pandemia: “Trabajé en eso durante cinco años. Cuando cae la pandemia, no tenía computador, así que entré a un estudio de modelaje webcam. hablé coun una amiga, y me metió al estudio donde ella trabajaba”.

Asimismo, mencionó lo más difícil de este trabajo: “Es un trabajo que requiere dispocisión física, dispocisión mental, emocional. Es algo que juega con cada parte de tu ser, y no todas las mujeres son capaces de hacerlo”. Pero después de su paso por el reality, con determinación, mencionó que su intención, no es seguir generando ingresos a través de esto, dejando ver cuál será su proximo paso: “La idea es no seguir. Al inicio, la meta era solo trabajar en esto cinco años, que se cumplen este año y dije ‘no quiero’. Es algo que no me llena, no me nutre (..) voy a aprovecahr mi paso por el ‘Desafío’ para crecer en redes y para trabajr con mis redes sociales”.