Fedesttar: el bogotano que llevará su reggaetón parchado al Movistar Arena junto a Mora

Desde su habitación con un secador de pelo para calentar el micrófono hasta el escenario del Movistar Arena, Fedesttar ha construido su carrera a pulso. El artista bogotano, que se autodefine como un ‘crocstar’ abrirá los dos conciertos de Mora en Bogotá, y lo hará con un sonido fresco, urbano y cargado de emociones reales.

“Yo empecé grabando canciones desde el celular, cuando vivía en Costa Rica. Se las mandaba a mis amigos y un día uno de ellos me conectó con un productor. Ahí empezó todo”, cuenta. Aunque inicialmente solo cantaba y componía, con el tiempo aprendió a producir para construir su propio sonido. “Quería transmitir lo que yo sentía sin depender de otros. Hoy produzco, compongo y canto, todo empíricamente”.

Su propuesta musical, que él define como “reggaetón parchado”, mezcla referencias del reggae, el rock, el trap y hasta el afrobeat, siempre con una mirada personal. Bogotá, su ciudad es parte clave de su inspiración: “Aquí se hace reggaetón y género urbano, pero no se reconoce como en Medellín. Mi meta es que se empiece a mirar a Bogotá, porque hay una escena poderosa, artistas duros, productores increíbles”.

Uno de esos productores es Luque, su mano derecha en el estudio, con quien ha construido un método creativo particular: improvisar directamente al micrófono. “Yo no escribo. Me paro frente al mic y dejo fluir. Grabo lo que siento. Luego vamos puliendo. Es raro, pero es mi forma de conectar”. Para grabar, incluso necesita un ritual poco común: calentar el micrófono con un secador de pelo, porque no ha querido cambiarlo. “Es simbólico, parte de mi proceso”, confiesa entre risas.

Aunque muchas de sus canciones hablan de amor y desamor, no siempre están basadas en experiencias personales. “Hay canciones que no me han pasado, pero las siento. Como cuando alguien pone los cachos. Nunca lo viví, pero me conecto con esa emoción”.

También busca que su lenguaje tenga identidad. “Siempre trato de meter cosas de Bogotá, frases con las que la gente se pueda identificar. A mi estilo. Yo hago música que me guste a mí primero. Si yo me identifico, otros también lo harán”.

Para Fedestar, involucrarse en la producción y el concepto de cada canción es clave. “Cuando tú sabes qué sonido quieres y cómo expresarlo, todo fluye mejor. Yo puedo iniciar un beat con piano o drums y construir desde ahí. Es dar todo de ti en tu música”.

El próximo 18 de septiembre lanzará La cura para un corazón roto, su segundo álbum, en el que ha trabajado desde finales de 2023. El primero, ARO 015, se estrenó el día de su cumpleaños número 18 y hablaba del peso de crecer y asumir responsabilidades. Este nuevo trabajo, dice, “es más emocional, no solo por el desamor, también por situaciones personales. Hay reggaetón, trap, afro, temas románticos y otros para parchar. Es muy especial”.

Y aunque hay quienes critican la fusión de géneros, él cree que es justo lo que necesita la música urbana. “No hay nada más bonito que hacer una canción, que alguien la escuche, la cante, llore o se ría con ella. Esa es la meta. Por eso me gusta que cada canción suene diferente”.

Para él, abrirle a Mora no es solo una oportunidad, es cumplir un sueño: “Siempre que me baño cierro los ojos y me imagino en el Movistar. Una vez ya canté una canción allá, pero ahora serán dos fechas completas. Quiero que la gente diga: ‘Ya sé quién es Fedestar’”.

La noticia le llegó en medio de una reunión tensa. “Estábamos discutiendo cosas de negocios, cuando nos dijeron que podía pasar. Pero no me hice ilusiones. Cuando fue real, lloré. Ver el post, los mensajes, fue muy lindo. Un paso más en todo lo que he trabajado”.

Si pudiera hablar con el Fedestar que apenas comenzaba, le diría algo muy claro: “Que se parchee. Se va a estresar por bobadas, pero tiene que disfrutar. Lo que viene es muy grande”.

Y sí. Lo que viene es grande. Dos fechas en el Movistar Arena, un nuevo álbum en camino y un nombre que empieza a resonar con fuerza en la escena urbana de Bogotá y más allá. Porque sí: Fedestar es croxtar, productor, compositor y cantante, pero sobre todo, un artista que sabe que el corazón también se puede curar con una buena canción.